Víctor Cageao (Galería Colecciones Reales): "Me parece interesante disponer de retratos de los monarcas reinantes"

La relación con América, la cuestión social y el papel de la mujer, son discurso transversales que quiere potenciar en la Galería

MADRID, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El director de la Galería de Colecciones Reales, Víctor Cageao, considera "interesante" disponer de retratos de los monarcas reinantes, Felipe VI y Letizia. "A mí, personalmente, como director, me parece muy interesante. Pero no es una cuestión que pueda decidir yo por mí mismo", ha señalado el máximo responsable de la pinacoteca preguntado por si no le dan envidia las fotografías que atesora el Banco de España con la firma de la prestigiosa Annie Leibovitz.

Cageao ha explicado, en una entrevista concedida a Europa Press, que no es en todo caso una petición que se haya hecho a la Casa Real y que serían su majestades quienes tendrían que considerarlo. Respecto al posible autor, ha señalado que sería una cuestión que "habría que reflexionar en detalle".

En todo caso, defiende que los últimos reyes están presentes en la Galería. "Tanto Felipe VI como su padre (Juan Carlos I) son los monarcas que han traído a Madrid el edificio de la Galería. Esa es la gran aportación de estos dos reyes a las colecciones reales, el haber impulsado y apoyado la creación de un gran museo en el que se puedan ver las colecciones reales que reunieron sus antepasados", ha señalado.

En cuanto al cuadro 'La familia de Juan Carlos I', de Antonio López, insiste en que "está bien donde está" (en el Palacio Real). "No me planteo para nada traerlo de donde está", ha zanjado.

Cageao tampoco descarta dedicar una muestra a la princesa Leonor, la primera mujer heredera a la corona española en 190 años. "Todo puede ser posible", ha mencionado para añadir que ahora están centrados en la muestra que dedicarán entre diciembre de 2025 y abril de 2026 a Victoria Eugenia, la primera reina con papel oficial.

Apenas cumplido el segundo aniversario de la apertura de la Galería, hace una balance "estupendo" de un museo que define como una "institución joven", "un bebé" que el año pasado recibió casi 650.000 visitantes y este año va "un poquito mejor".

La Galería no registra cifras millonarias como las pinacotecas más emblemática de Madrid, pero su responsable advierte de que es "un museo diferente". "No nos podemos comparar con otros museos que reciben una cifra millonaria porque no es nuestra particularidad. Somos un museo tremendamente especial, único, no hay otro. Te podría decir que no hay otro en el mundo, pero realmente en España desde luego no hay otro -- enfatiza--. Nuestros objetivos son distintos, nuestra ubicación es diferente, nuestra misión es distinta".

Lo que sí mantiene es que la Galería debería ser el primer museo a visitar por los turistas extranjeros. "¿Aspiraciones a tener la visita que tienen otros museos españoles? Pues no. Nosotros lo que tenemos que hacer es intentar llegar a todo el público. Y sí que, no te niego, que lo que queremos es mejorar y que la visita a la Galería sea más conocida en todos los ámbitos culturales, turísticos, académicos, de todo el mundo", destaca.

Con datos de 2024, el 60% de visitantes de la Galería son españoles, de los cuales un 25% son madrileños, y el 40% son extranjeros. De estos, un 18% son de Estados Unidos mientras que, de China, no superan el 4% y de Japón no llegan al 2%. "Esos países del extremo oriente de Asia, que en otros museos sí tienen más importancia, a lo mejor sí podrían ser un objetivo interesante para nosotros", avanza.

Cuando se decidió la creación del edificio de la Galería de las Colecciones Reales, se propuso que fuera un edificio arquitectónicamente discreto, según explica, para no competir con el Palacio Real, ni con la Catedral de la Almudena. Aunque sea una "virtud", reconoce que hace que no se vea de una manera muy evidente y requiere "un esfuerzo de indicación y de señalización". En este sentido, ha destacado que están trabajando con el Ayuntamiento de Madrid tanto en la mejora de la señalética urbana.

Cageao también tiene interés en que la Galería se entienda como un museo "divertido, curioso e interesante", a la vez que "científicamente muy sólido". "Es un museo muy indicado para que los niños y los jóvenes puedan venir. Estamos diversificando mucho la oferta de actividad para que se entienda que un museo como este, que es un museo oficial, que tiene su aspecto tradicional, también tiene muchas alternatividades", explica.

Conocedor de la casa, ya que antes de ocupar el puesto ya se encontraba en Patrimnio Nacional como director de inmuebles, tenía claro su "afán continuista" , pero adaptando algunos aspectos de la colección permanente. "La Galería tiene muchas posibilidades de lectura transversal y me gustaría potenciar eso en la exposición permanente. Hay muchos discursos o narraciones transversales que están presentes en el discurso ya ahora mismo, pero que me gustaría potenciar. Por ejemplo, la relación con América, o la cuestión social, el papel de la mujer, eso estamos intentando reforzarlo", recalca para avanzar que uno de los primeros cambios es el cambio de la recepción en la Sala de Austrias para convertirla en una "metáfora de las colecciones reales".

Precisamente, no cree que la descolonización sea un tema en el que se deba incidir especialmente en el caso de la Galería, pero sí adelanta que le gustaría incidir en la importancia que la relación con América tuvo para la formación del gusto y la formación de muchas colecciones reales.

"Queremos que en la galería se manifieste esa presencia en algún punto de ese siglo, que ahora mismo, ya te digo que está, pero pasa más desapercibido y queremos evidenciarlo más. Eso sí que lo vamos a hacer. El tema de la descolonización, nosotros aquí no es una materia en la que incidir, tanto como en otros museos, a lo mejor estatales, que tienen que hacerlo más", ha puntualizado.

También se creará una unidad nueva 'Patrimonio Nacional adquiere, Patrimonio Nacional restaura' para mostrar al público las piezas que adquiere Patrimonio Nacional -piezas que estuvieron en las colecciones reales y que por determinadas circunstancias hace muchos años desaparecieron y se pueden recuperar, o también documentos que puedan ayudar a entender- y dar cuenta de que tienen trece talleres de restauración donde se está trabajando "todo el rato". "También nos gustaría presentar alguna de esas intervenciones. Esta unidad será permanente, pero lo que se presente no será permanente. Iremos rotando para que se puedan ver a lo largo del año tres o cuatro adquisiciones, o tres nuevas adquisiciones me refiero, y tres o cuatro intervenciones de restauración", ha señalado.

Por otro lado, confirma que se está haciendo un proceso de estudio para averiguar si Patrimonio Nacional cuenta con posibles obras incautadas durante la Guerra Civil y la dictadura. "Estamos estudiándolo. Hay un equipo de estudio que todavía no ha llegado a nada concluyente, pero que si lo llegase, nosotros no tendríamos absolutamente ningún inconveniente en decirlo", ha asegurado.

En relación a la concentraciones recientes a las puertas de la Galería de trabajadores que temen por despidos tras unificarse la licitación de tres servicios que hasta ahora prestaban tres empresas distintas, el director ha señalado que han solicitado que el mismo número de puestos y ha pedido que se subrogue al personal. "Depende de la empresa que gane, pero nosotros hemos pedido que se subrogue todo el mundo", ha dicho en relación a si se puede garantizar que todo el personal actual va a continuar.

Finalmente, respecto al uso de Inteligencia Artificial (IA) ha asegurado que no están cerrados a ninguna tecnología.