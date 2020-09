Vinterberg reflexiona sobre lo "incontrolable de la vida" en 'Another round (Druk)'

SAN SEBASTIÁN, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El cineasta danés Thomas Vinterberg reflexiona sobre "lo incontrolable de la vida" en la película 'Another round (Druk)', para lo cual recurre como "instrumento" al consumo del alcohol y sus consecuencias. "La bebida es un contrato, en cierto modo, con lo incontrolable", ha afirmado.

En rueda de prensa por vía telemática para presentar su película, que ha dedicado a su hija fallecida a los cuatro días de comenzar el rodaje, en el 68 Festival Internacional de Cine en San Sebastián, acompañado del protagonista de su filme, Mads Mikkelsen, Vinterberg ha señalado que antes de rodar hubo "un periodo de ensayos donde probamos distintos niveles de alcoholismo" y tuvieron que ver muchos vídeos de rusos borrachos en Youtube.

En este sentido, ha confesado que pidió "muchísimo a los actores ese viaje tan difícil del personaje y en distintos niveles de embriaguez", aunque en el rodaje no hubo alcohol.

En cuanto al guión ha apuntado que "no ha sido tan fácil de escribir", la idea le rondaba ya en 2013, al tiempo que ha señalado que esta película "no solo que tiene que ver con el beber, sino con algo más, sobre lo incontrolable en la vida, como puede ser enamorarse". "La bebida nos acerca a algo, es universal, todos tenemos nuestras tradiciones, pero el buscar y querer una vida más amplia que la que te encuentras a veces es universal", ha apuntado.

"La bebida es un contrato en cierto modo con lo incontrolable", ha reflexionado. "Pones la botella, bebes y te permites entrar en otro espacio y en ese espacio se han tomado decisiones enormes en la historia mundial, como la de Churchill de mandar cientos de tropas a la guerra y supongo que lo estaba, porque siempre lo estaba", ha apuntado. Asimismo, ha lanzado la pregunta de cuántos de los presentes habrían conocido a sus parejas sin algo de alcohol de por medio.

"HÉROES"

Respecto a la forma en la que refleja a los profesores, protagonistas de esta película y también de 'La Caza', el cineasta ha rechazado que en sus filmes ofrezca una visión negativa del profesorado, sino que lo que ha logrado es "que los profesores sean héroes".

"Compartir el conocimiento con la siguiente generación es una de las cosas más significativas pero también una posición muy vulnerable, estás ante jóvenes muy ambiciosos y la posibilidad de envejecer porque puedes repetirte continuamente", ha apuntado, para añadir que su trabajo "es idílico". "En 'La caza' la profesora hace lo mejor para proteger al niño, es una heroína, lo que creo que se equivoca", ha opinado.

Mikkelsen ha señalado que conoció el proyecto de esta película "años antes del guión". "Thomas me mostró la idea y me encantó", ha recordado. A su juicio, la película recurre al alcohol para tratar el "no abrazarse a la vida". "Me pareció el guión perfecto, tal y cómo estaba", ha señalado. En cuanto a la preparación de su personaje, ha señalado que tuvo que estudiar "qué supone el estado de embriaguez, con el habla, con los movimientos".