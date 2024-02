Vox pide quitar de bibliotecas andaluzas libros como El semen mola o Infancia y transexualidad, y Junta apela a libertad

SEVILLA, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El diputado autonómico de Vox José María Ortells ha pedido este viernes la retirada de la red de Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía de títulos como 'El semen mola' o 'Infancia y Transexualidad' durante su intervención en la Comisión de Turismo, Cultura y Deporte en el Parlamento de Andalucía, en la que comparecía el consjero del ramo, Arturo Bernal, y que ha apelado a la "libertad" y la "diversidad" en la selección de los libros.

Ortells se ha preguntado "cómo es posible que en la selección infantil de algunas bibliotecas de la Red Pública de Andalucía existan títulos que atenten directamente a la protección de la infancia". En este sentido, ha calificado como "del todo inaceptable" que existan títulos que consideran "completamente inadecuados e innecesarios" para los lectores más jóvenes, ya que, en su opinión, se aleja del objetivo principal que tiene que poseer una biblioteca, que es fomentar una lectura libre y sin adoctrinamientos".

Por ello, ha preguntado al consejero "si están dispuestos a retirar los títulos que choquen frontalmente con la protección de la infancia" y "cómo selecciona esta consejería los títulos infantiles que posteriormente se ponen a disposición de la red de bibliotecas públicas de Andalucía".

En su respuesta, Bernal ha apuntado que la competencia a la hora de escoger los títulos corresponde a los directores de las bibliotecas, que "obviamente" cuentan con el visto bueno de la consejería, y que esta selección se realiza con el objetivo de "proporcionar una variedad de materiales que contribuye a que los usuarios desarrollen habilidades, no solamente libertad, sino habilidades críticas para evaluar y utilizar la información de una forma efectiva". "Las bibliotecas buscan representar esa diversidad que también tenemos en nuestra sociedad", ha añadido.

"Libertad y mentalidad crítica, capacidad crítica para nuestros usuarios, para nuestros andaluces, ahora y siempre", ha agregado.

En la réplica, Ortells ha argumentado que "la educación sexual debe ser una decisión de los padres y no de los políticos de turno" y que no se debe confundir "libertad y libertinaje", ya que "los niños pequeños no pueden decidir, y no puede usted decidir, ni cualquier político, en la educación que yo le quiera dar a mi hijo".

Bernal ha contestado que están "completamente de acuerdo" en que la educación por parte de los padres es necesaria y ha instado a los progenitores a "que tutelen y que dirijan", pues "los menores son menores y deben ser tutelados".