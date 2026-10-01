La Alvin Ailey American Dance Theater regresa del 14 al 18 de octubre el Teatro Real, 24 años después

Alicia Graf Mack Y Bailarines - ANDREW ECCLES

MADRID, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Real recibirá, entre el 14 y el 18 de octubre, la visita de la Alvin Ailey American Dance Theater, una de las compañías de danza contemporánea más prestigiosas del mundo, que regresa a su escenario, tras 24 años de ausencia, como ha indicado el coliseo madrileño.

En esta ocasión, la compañía ofrecerá un programa que exhibe la contundencia de su legado y la fortaleza de su futuro, ahora bajo la dirección artística de Alicia Graf Mack que la ha convertido en una de las compañías americanas con más personalidad y prestigio en el panorama de la danza contemporánea internacional.

El bailarín y coreógrafo Alvin Ailey fundó la compañía en 1958 -en pleno movimiento social por los derechos civiles en Estados Unidos- con el fin de promover y poner de relieve la danza moderna estadounidense de raíz afroamericana, como forma de expresión capaz de trascender las barreras de la raza, la religión y la nacionalidad, bajo el lema "la danza es para todos".

Ailey invitó a participar en su proyecto a bailarines y coreógrafos de todos los orígenes para crear un "hogar de la danza" donde mostrar, preservar y crear sus trabajos, pero también para formar, practicar y realizar programas sociales comunitarios, dando origen a una organización y sistema de trabajo inédito hasta el momento. Hoy en día, la Alvin Ailey American Dance Theater ha convertido ese modelo visionario en un referente mundial.

Las funciones que se verán en el Real ofrecerán dos programas distintos: El legado de Alvin Ailey y nuevas obras. El primero de ellos reúne algunas de las creaciones históricas de su fundador: 'Nigth Creature (fragmentos) Cry' y 'A Song for you'; mientras que el segundo es una muestra de obras posteriores y actuales de coreógrafos como Judith Jameson, Medhi Walerski, Lar Lubovitch y Jamar Roberts, con 'Blink of an eye', 'A case of you', 'Many Angels' y 'Song of the Anchorite'.

Ambos programas incluyen como colofón la interpretación de 'Revelations', coreografía icónica de Ailey en la que se rinde tributo a la herencia cultural afroamericana y en la que conviven el ballet clásico, la danza moderna y el jazz, con una transición narrativa que, llevada de la mano del blues y los espirituales negros, parte del individuo para llegar a una catarsis colectiva que expresa la profunda alegría de la liberación del espíritu a través de la fe.

La actual directora de la compañía ha querido rendir, con este programa, un doble homenaje a la historia de la formación, con especial atención al trabajo de su creador, Alvin Ailely, y de su musa y fiel conservadora de los valores fundacionales, la bailarina y coreógrafa Judith Jameson, pero también demostrar la versatilidad de sus bailarines en la interpretación de obras de reciente creación.