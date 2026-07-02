Anna Netrebko cancela su participación en 'Il trovatore' del Teatro Real por "severo agotamiento" y clima extremo

MADRID, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La soprano Anna Netrebko ha cancelado su participación en el resto de funciones de la ópera 'Il trovatore' en el Teatro Real por "un severo agotamiento físico y fatiga vocal, agravados por las extremas condiciones climáticas", según ha informado su representante.

Tras el recital ofrecido el pasado lunes en el Real, Netrebko se sintió indispuesta y el médico, tras examinarla, ha emitido un certificado en el que prescribe reposo físico y vocal absoluto durante las próximas semanas, explica el Teatro en un comunicado.

"Anna Netrebko lamenta sinceramente las molestias ocasionadas a sus colegas y al público y pide compresión a todos", añade el Real.

Así, será la soprano Eleonora Buratto quien sustituya a la rusa en el papel de Leonora los días 6, 9, 13 y 16 de julio. Netrebko espera regresar al Teatro Real en noviembre para participar en 'El castillo de Barbazul', de Béla Bartók, y en el mes de marzo de 2027 en 'La Gioconda', de Amilcare Ponchielli.