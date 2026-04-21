El centenario de Leos Janácek y homenaje a la Generación del 27, dos de los "ejes" de la temporada 26/27 del Teatro Real

Archivo - Vista de la fachada del Teatro Real, a 10 de noviembre de 2023, en Madrid (España). El Teatro Real es un teatro de ópera de Madrid, ubicado en la Plaza de Oriente, frente al Palacio Real. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Real ha presentado este martes su temporada 2026-2027, la trigésima desde su reapertura en 1997, que incluirá dos homenajes que formarán parte de los "ejes temáticos" de la programación, uno por el centenario de la muerte de Leos Janáceck, y otro por el centenario de la Generación del 27, que incluirá el estreno de 'Bodas de sangre', ópera basada en la obra homónima de Federico García Lorca a cargo del compositor sevillano Manuel Busto.

La temporada arrancará el 23 de septiembre con 'Manon Lescaut', de Giacomo Puccini, que regresa al Teatro Real después de 102 años en una coproducción con la Ópera de Colonia. La dirigirá musicalmente Nicola Luisotti y escénicamente Carlos Wagner, con dos repartos encabezados por Sondra Radvanovsky y Saioa Hernández, junto a Brian Jagde, Michael Fabiano y Jorge de León, entre otros.

En la programación se incluyen en total 322 funciones repartidas entre el Teatro Real y el Real Teatro de Retiro, con un presupuesto de más de 25 millones de euros destinado a programación y actividad, según ha detallado el director general del coliseo madrileño, Ignacio García-Belenguer.

"La temporada 26/27 atiende de nuevo a todos los gustos, con producciones que van desde el siglo XVII hasta el XXI e interpretado por las voces más importantes del momento", ha subrayado el presidente del Real, Gregorio Marañón, durante la rueda de prensa de presentación este martes.

El director artístico del teatro, Juan Matabosch, ha explicado que el primero de los "ejes temáticos" de la programación, el centenario de la muerte de Janácek, se extenderá durante las dos próximas temporadas. En la 2026-2027 se materializará con 'Katia Kabanová', nueva coproducción con el Teatro alla Scala de Milán y la Houston Grand Opera, bajo la dirección musical de Gustavo Gimeno y la dirección de escena de Christof Loy.

El segundo eje conmemora el centenario de la Generación del 27, y tiene como pieza central el estreno de 'Bodas de sangre', una ópera que, según Matabosch, incorpora en su partitura el "lenguaje musical y coreográfico del flamenco" y reúne en escena cantantes de ópera junto a cantaores, bailaores y actores. Tendrá dirección musical del propio compositor y puesta en escena de Barbara Lluch.

BEAUMARCHAIS Y VERDI, OTROS DOS GRANDES "EJES TEMÁTICOS"

El tercer eje gira en torno a la figura de Pierre-Augustin de Beaumarchais, con dos lecturas antagónicas de sus textos: 'Le Nozze di Figaro' de Mozart --nueva coproducción con la Metropolitan Opera de Nueva York, con dirección musical de Stefano Montanari y puesta en escena de Robert Carsen-- y 'El barbero de Sevilla' de Rossini, en producción procedente de la Ópera de París con dirección musical de Giacomo Sagripanti y escénica de Damiano Michieletto.

Asimismo, en la temporada 26/27 y se abordará la figura de Verdi y la unidad de Italia a través de 'Simon Boccanegra', nueva coproducción con los teatros nacionales de Tokio y Helsinki, que llega al Real con la puesta en escena de Pierre Audi --fallecido tras el estreno en Tokio-- y escenografía del escultor Anish Kapoor, bajo la batuta de Nicola Luisotti.

Según ha informado el presidente del teatro, Gregorio Marañón, la temporada contará además con seis nuevas coproducciones internacionales, cuatro títulos que nunca se habían interpretado en su escenario y se cerrará en julio de 2027 con 'El barbero de Sevilla', con tres repartos y 14 funciones.

Entre los cuatro títulos que se programan por primera vez en la historia del Teatro Real figuran 'Riccardo Primo, Re d'Inghilterra' de Händel -en versión de concierto a cargo de Les Arts Florissants bajo la dirección de Paul Agnew-, 'Mitridate' de Nicola Porpora, interpretado por Il Pomo d'Oro, y el oratorio 'San Giovanni Battista' de Alessandro Stradella.

A estos se suma el estreno mundial de 'Bodas de sangre' y la temporada incluye también el regreso de 'Tannhäuser' de Wagner --ausente del Real desde 2009--, en nueva coproducción con la Ópera de Lyon con dirección musical de Gimeno y puesta en escena de David Hermann, que debuta en el coliseo madrileño.

ÓPERA EN CONCIERTO Y PROGRAMA DE DANZA

CompletaLa Gioconda, de Almicare Ponchielli (1834-1886), Fedora, de Umberto Giordano (1867-1948) y El castillo de Barbazul, de Béla Bartók (1881-1945). En la primera, con dirección musical de Marco Armiliato, el rol titular será interpretado por Anna Netrebko, secundada por Yusif Eyvazov, Simon Lim, Laura Adorno, Eve-Maude Hubeaux y Lucile Richardot, entre otros. Con Fedora volverán Daniel Oren, en la dirección musical, y Sonya Yoncheva, en el papel titular, acompañada por Sabina Puértolas, Luciano Ganci, George Petean, Valentina Pernozzoli, Mikeldi Atxalandabaso y Alejandro López

En cuanto a la programación de danza, sumará quince funciones con tres compañías: la Alvin Ailey American Dance Theater, que regresa al Real once años después con dos programas; la Compañía Nacional de Danza, bajo la dirección de Muriel Romero, con obras de Balanchine, Godani y Forsythe; y el Tanztheater Wuppertal Pina Bausch, con 'Café Müller' y 'La consagración de la primavera'. En el plano internacional, el teatro viajará por quinta vez a Estados Unidos --con conciertos en Nueva York el 15 de octubre y en Miami el 17 de octubre-- y regresará a China el 27 de noviembre con una actuación en el Shanghai Concert Hall.

En cuanto a los abonos, el Teatro Real ofrecerá 20 tipos de abono con distintas composiciones y número de espectáculos --de 3 a 12 funciones-- y con 200 tarifas que van desde los 54 euros. Entre el 21 de abril y el 25 de junio se podrán adquirir 14 abonos de ópera, 4 de danza, 1 de Voces del Real y 1 de Domingos de Cámara más el concierto Viñas. A partir del 17 de julio saldrán a la venta, escalonadamente, las entradas para cada una de las funciones de la próxima temporada.

Marañón también ha detallado que uno de los retos del Real es "reducir a la mitad" el consumo energético del coliseo. La institución fue distinguida como el teatro más sostenible del mundo en los últimos Opera Awards.

"Queremos seguir siendo el teatro más sostenible y también esforzándonos por estar entre los más relevantes internacionalmente", ha añadido, al tiempo que ha destacado que el Real "vive uno de los mejores momentos de su historia".