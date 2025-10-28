La Fundación del Teatro Real abre la convocatoria de 'Crescendo', el programa para profesionalizar a jóvenes artistas

MADRID, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fundación del Teatro Real ha abierto este martes, hasta el 2 de diciembre, la convocatoria nacional e internacional para la sexta edición de 'Crescendo', el programa formativo para la profesionalización de jóvenes artistas, ya sea en el ámbito musical -cantantes y pianistas repetidores- o escénico, como ayudantes de dirección escénica.

La convocatoria está dirigida a cantantes, pianistas y ayudantes de dirección de escena, de 18 a 35 años, que estén finalizando o hayan finalizado sus estudios. El proceso de selección terminará con una audición presencial a finales de enero en el Teatro Real.

A lo largo de tres meses, de marzo a mayo de 2026, los participantes, seleccionados a través de un riguroso proceso de selección, asistirán a talleres de interpretación y de canto, así como encuentros con profesionales del Teatro Real sobre orientación para la creación de marca personal (redes, gestión de la comunicación, hablar en público, relaciones sociales, etc).

Además, participarán en talleres de bienestar emocional y tendrán acceso a ensayos de las producciones del Teatro Real y disfrutarán de sesiones especiales con grandes voces de la actual temporada lírica del Real.

El programa facilita la participación de sus alumnos en proyectos profesionales del Teatro Real como las sesiones de Enfoques, la Carroza del Teatro Real o producciones de la temporada. En la edición pasada los alumnos se beneficiaron de más de 150 contratos laborales.

Desde su incorporación al nuevo curso, los vídeos de las audiciones de cada uno de los participantes seleccionados estarán accesibles en la página web de la Fundación Amigos del Real ofreciendo al público la posibilidad de votar por sus favoritos y otorgar a los ganadores el beneficio de disfrutar de una masterclass extra.