Gregorio Marañón es reelegido como presidente del Teatro Real por cinco años más

Archivo - El presidente del Teatro Real, Gregorio Marañón y Bertrán de Lis, interviene durante el homenaje a Jerónimo Saavedra, en el Teatro Real, a 18 de diciembre de 2023, en Madrid (España). El Teatro Real ha organizado un acto para rendir homenaje a J - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Patronato del Teatro Real ha reelegido este viernes, a propuesta del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, a Gregorio Marañón como presidente de la institución por un nuevo mandato de cinco años.

En nombre del ministro de Cultura, su secretario de Estado, Jordi Martí, ha indicado en la reunión que debía ser Marañón quien presidiera esta nueva etapa y así lo ha propuesto a los miembros del Patronato, como explica el Real en un comunicado.

Ademáas, tanto el alcalde como la presidenta de la Comunidad de Madrid y los demás patronos presentes y representados han apoyado la resolución, que ha sido aprobada por unanimidad.

Tras la votación, el presidente, que ha agradecido el constante apoyo de las tres administraciones y los patronos, se ha comprometido a poner "su mayor ilusión y esfuerzo" en la "consolidación" de los logros que han otorgado la "posición nacional e internacional" alcanzada por el Teatro.

Marañón ha subrayado "la importancia" para el proyecto de su director general, Ignacio García-Belenguer; el director artístico, Joan Matabosch, y el director general adjunto, Borja Ezcurra, así como la "fidelidad" del público.

"El Teatro Real es la única ópera europea en la que las aportaciones públicas no sobrepasan el 35% de su presupuesto, al que contribuye la sociedad civil con el 30% y el resto proviene de los ingresos generador por el propio Teatro, principalmente de taquilla", ha indicado Marañón.

Por su parte, Martí ha señalado que "situar en la primera división" al Teatro Real, como está ahora, es "muy difícil" pero que Marañón lo ha logrado con un "sólido proyecto cultural", presidido por la "estabilidad y el consenso".

Desde su incorporación en 2008 al patronato del Real -en el que desde su reapertura en 1997 se habían sucedido seis presidentes- Marañón ha dedicado su trabajo a la reforma del modelo institucional del Teatro Real, que debió afrontar en aquel año la crisis económica con la reducción de las subvenciones públicas.