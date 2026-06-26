Ibercaja acerca la cultura a Huesca con "La Carroza del Teatro Real" en la celebración de su 150 aniversario

El recital tendrá lugar esta tarde en la Plaza de Navarra de Huesca, a las 21.15 horas, con acceso libre para todos los públicos. - IBERCAJA

HUESCA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

Ibercaja acerca la cultura a los ciudadanos oscenses con la Gala Lírica 'La Carroza del Real', que tendrá lugar esta tarde, a las 21.15 horas, en la Plaza de Navarra de Huesca. El recital, de acceso libre y gratuito para toda la ciudadanía, ofrecerá una experiencia lírica de la mano de jóvenes artistas del programa Crescendo, promovido por la Fundación Amigos del Teatro Real.

La celebración de este concierto se enmarca en las actividades organizadas por Ibercaja con motivo de su 150 aniversario, una efeméride que la Entidad conmemora a lo largo de este año con un amplio programa de iniciativas culturales, sociales, educativas y de apoyo al desarrollo económico en los territorios donde desarrolla su actividad.

Bajo el lema '150 años moviéndonos por ti', Ibercaja reafirma un modelo de banca comprometido con las personas, con vocación de generar impacto positivo en la sociedad y contribuir al progreso de las comunidades en las que está presente. A lo largo de siglo y medio de historia, Ibercaja ha mantenido una estrecha vinculación con el desarrollo social y cultural de su entorno.

En este contexto, la celebración de la Gala Lírica 'La Carroza del Real' refleja la apuesta de Ibercaja por acercar la cultura a todos los públicos y facilitar el acceso a propuestas artísticas de excelencia más allá de los grandes escenarios.

Para el director provincial de Ibercaja en Huesca, José María Coiduras, "en Ibercaja creemos que invertir en cultura es invertir en futuro. Porque apoyar proyectos como este es una manera de devolver a la sociedad parte de lo que la sociedad nos da. Y lo hacemos con orgullo, de la mano de instituciones que comparten esta visión, como es el Teatro Real y el Ayuntamiento de Huesca".

ÓPERA AL AIRE LIBRE Y APOYO AL TALENTO JOVEN

El programa del concierto recogerá algunas arias y dúos más populares del repertorio lírico en las voces de la soprano Marlin González, el tenor Pablo Martínez, la mezzosoprano Yeraldin León y el barítono Willingerd Giménez, todos ellos procedentes del programa Crescendo.

Los jóvenes cantantes interpretarán conocidas obras de compositores como Bizet, Saint-Saëns, Puccini, Vives y Verdi, entre otros, acercando la ópera al público en un formato abierto y accesible. Crescendo es un programa internacional que complementa la formación académica adquirida por jóvenes cantantes de todo el mundo y la creación de oportunidades reales para que inicien su carrera profesional.

La directora de Marca del Teatro Real y directora de la Fundación Amigos del Teatro Real, Lourdes Sánchez, ha subrayado que "desde su puesta en marcha en 2022, la Carroza del Real se ha convertido en uno de los principales programas de difusión de la lírica del Teatro Real y se ha consolidado como un gran agente de descentralización de la cultura a todo el territorio español. Hoy, ya son cerca de 100 las localidades visitadas por este escenario itinerante, gracias a la inestimable colaboración de Ayuntamientos y entidades patrocinadoras, congregando y emocionando en cada lugar a miles de ciudadanos".

La llegada de la 'Carroza del Real' a Huesca es posible gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Huesca, el Teatro Real y el patrocinio de Ibercaja que, en el marco de su 150 aniversario refuerza su compromiso con la difusión de la cultura, la promoción del talento joven y el acercamiento de propuestas artísticas de excelencia a todos los ciudadanos.

Espectáculo lírico en San Juan de la Peña

También con la colaboración de Ibercaja, el sábado 27 de junio a las 21.30 horas, el claustro del Monasterio Viejo de San Juan de la Peña acogerá un concierto lírico del Teatro Real cuyo acceso es gratuito, aunque, debido a las limitaciones de acceso al monasterio, la organización ha establecido que la llegada al recinto se realice exclusivamente mediante los autobuses habilitados para la ocasión, con un coste de 15 euros por persona (parten desde la estación de autobuses de Jaca a las 20.00 horas.

La actuación contará con la participación de María Ruiz (soprano), Ester Ferraro (mezzosoprano), Rafael Quirant (contratenor), Gabriel Mas (barítono), Pablo Puértolas (tenor) y Belén Castillo al piano, artistas de Crescendo. El repertorio reunirá algunas de las arias y dúos más conocidos de la ópera, junto a piezas para piano y obras de zarzuela.