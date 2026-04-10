Los jóvenes talentos del Teatro Real actuarán el 22 de abril en el auditorio de Caja Rural Granada

Archivo - Fotografía de archivo de jóvenes talentos del Teatro Real en otro concierto celebrado en Granada con el patrocinio de Fundación Caja Rural Granada. - FUNDACIÓN CAJA RURAL DE GRANADA - Archivo

GRANADA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El auditorio de Caja Rural Granada va a acoger el próximo 22 de abril, a las 19,00 horas, un recital lírico gratuito protagonizado por jóvenes talentos del Teatro Real, en el que sonarán algunas de las arias más emblemáticas de la historia de la ópera.

El concierto, organizado por Fundación Caja Rural Granada, el Teatro Real y la Asociación de Amigos del Teatro Real, se enmarca en la programación del Tour del Talento de la Fundación Princesa de Girona, una iniciativa que tendrá lugar del 21 al 30 de abril en Granada.

Este proyecto, desarrollado con la colaboración de Fundación Caja Rural Granada, impulsa la cultura del talento joven mediante talleres, charlas, actividades y experiencias que fomentan el crecimiento personal y profesional.

Con este mismo propósito surge el recital, interpretado por jóvenes promesas de la lírica que han formado parte de Crescendo, un programa creado en 2021 por la Fundación Amigos del Teatro Real para apoyar el desarrollo artístico y profesional de futuros talentos de la ópera.

Más de cien jóvenes de veinte nacionalidades han participado ya en sus cinco ediciones, que ofrecen formación de excelencia y acompañamiento en los inicios de su carrera, incluyendo actuaciones en diversas iniciativas del Teatro Real, como los espectáculos del Programa Real Junior o las representaciones de La Carroza del Real por distintos puntos de España.

En esta ocasión, actuarán Lucía Iglesias, Yasmín Forastiero y Pablo Puértolas, acompañados al piano por Álvaro Martín, interpretarán célebres arias de La Traviata, La Bohème, Rigoletto, Carmen o L'Elisir d'Amore, entre otras. Las entradas para asistir al concierto pueden conseguirse de forma gratuita a través de fundacioncrg.com.

Se trata de la segunda vez que Fundación Caja Rural Granada colabora con el Teatro Real para traer a Granada un espectáculo lírico de primer nivel. El pasado mes de octubre, miles de granadinos disfrutaron de la carroza del Teatro Real en la explanada del Palacio de Congresos, una iniciativa enmarcada en su firme compromiso con la promoción de una cultura de calidad.