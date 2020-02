Teatro Real y Teatros del Canal acogen 'Into the little hill', visión operística y política de 'El flautista de Hamelin'

Publicado 10/02/2020 16:07:22 CET

Into the little hill - TEATROS DEL CANAL

MADRID, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Real, los Teatros del Canal y la compañía La Veronal se unen en la producción 'Into de the little hill', una visión operística y política de 'El flautista de Hamelin', de los hermanos Grimm, compuesta por George Benjamin y con libreto de Marton Krimp que podrá verse en la Sala Verde de los Teatros del Canal los días 11, 13, 14 y 15 de febrero.

'Into the litte hill' es una adaptación del cuento 'El flautista de Hamelin', de los hermanos Grimm, que traslada la acción a un escenario político contemporáneo dominado por el totalitarismo, con una sociedad que está anestesiada por el desastre y que es incapaz de evitar su destrucción.

El británico Tim Murray es el responsable de la dirección musical, mientras que Marcos Morau (La Veronal) se encarga de la concepción, coreografía y la dirección de escena, con la colaboración de Roberto Fratini en la dramaturgia.

Según ha destacado Murray este lunes en la presentación ante la prensa, 'Into the little hill' tiene un carácter "brillante" y "claridad" en el libreto, al tiempo que destaca una "expresividad maravillosa".

Una de las claves, según ha destacado, es la decisión de que solo dos voces, las de la mezzosoprano Camille Merckx y la soprano Jenny Daviet, interpreten tanto a los narradores como a todos los personajes. Junto a ellas, aparecen en escena las bailarinas Ángela Boix, Núria Navarra, Lorena Nogal y Marin Rodríguez.

Morau ha explicado que frente a otras producciones de la ópera de George Benjamin, en esta ocasión ha tratado de alejarse de las versiones hasta ahora "estáticas y minimalistas", con una coreografía en la que las bailarinas pasan a formar parte de la historia.

"Hay algo de ficcional en esta ópera por lo que la danza encaja", ha señalado Morau, quien describe esta música como "picuda y angulosa", en la que la danza "tiene mucho que aportar".

Por otro lado, ha puesto de relieve también que 'Into the little hill' acerca "el lenguaje de la ópera a nuevos públicos" y requiere la atención del espectador, al jugar con la "elipsis" y no proponer un montaje de "belleza contemplativa".

Tal y como ha señalado el director general del coliseo madrileño, Ignacio García-Belenguer, tras la buena acogida de este título, han decidido ampliar un día más su permanencia en cartel.

GEORGE BENJAMIN EN LA PRÓXIMA TEMPORADA

El director del Teatro Real, Joan Matabosch, ha destacado que la puesta en escena de 'Into the little hill' forma parte de la apuesta del Teatro Real por representar los títulos de George Benjamin (Londres, 1960): tras subir a escena 'Written on skin', incluida en la temporada 2015-2016, se suma ahora 'Into the little hill' y, según ha avanzado, se completará la próxima temporada con 'Lessons in love and violence'.

Respecto a la decisión de llevar esta ópera a los Teatros del Canal, Matabosch ha destacado que 'Into the litte hill' necesita un espacio de "proximidad" que no posee el Teatro Real. En este sentido, Murray ha destacado que esta producción requiere una "intimidad que no se consigue en un teatro convencional".

En respuesta a la posibilidad de tener a los Teatros del Canal como socio estable, Matabosch ha destacado que "ya lo es" y que espera repetir alianzas en el futuro.

En esta línea, la directora de los Teatros del Canal, Blanca Li, ha destacado la importancia de "colaborar y unir fuerzas", al tiempo que ha destacado que le apetece compartir un "programa" con el Teatro Real.