236.000 Aficionados Disfrutaron De Los Partidos Navideños De La Liga Endesa.

MADRID 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Liga Endesa registró un total de 263.000 espectadores entre todos los pabellones, con un promedio de 7.306 por partido y rompiendo el récord histórico de público acumulado en una jornada, durante sus cuatro jornadas navideñas, que constaron de 36 partidos entre el 20 de diciembre y el 4 de enero.

Los aficionados al baloncesto se volcaron con la liga nacional en este periodo navideño y hasta once clubes han tenido la mejor asistencia a un partido en toda su temporada liguera, indicó la acb en una nota de prensa.

En este sentido, la jornada 12, disputada el 27 y 28 de diciembre, estableció un récord histórico de público acumulado en una jornada con 72.968 espectadores, superando un dato de 2012. Y la jornada 14, la primera de 2026, fijó el total en 71.169, tercera mejor marca en toda la historia de la Liga Endesa.

Al gran ambiente en los pabellones le ha acompañado mucho espectáculo en las pistas con 87,9 puntos por equipo y 13 conjuntos superando los 100 puntos. Dentro de los 6.331 totales anotados, Devontae Cacok (UCAM Murcia) firmó los últimos puntos de 2025 y Nate Reuvers (Valencia Basket) los primeros del año 2026.