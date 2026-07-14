Aaron Doornekamp renueva una temporada más con La Laguna Tenerife

Archivo - Aaron Doornekamp, en un calentamiento con La Laguna Tenerife. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Laguna Tenerife ha llegado a un acuerdo con el jugador canadiense Aaron Doornekamp, ala-pívot de 40 años y 2,01 metros de altura, "para renovar su vinculación por una temporada más", según ha indicado este martes el propio club canario en su página web.

"Cumplirá así su octava campaña en el proyecto canarista entre las dos etapas que ha estado en la Isla: 2016-17 y desde 2020 en adelante, con un paréntesis de por medio de tres cursos en el Valencia Basket", precisó La Laguna Tenerife en su comunicado oficial.

"Pieza clave en los éxitos conseguidos por el conjunto insular en los últimos años, Aaron viene de promediar 7,3 puntos, con un 42,3% de acierto en triples, y 3,2 rebotes, en ACB; así como 6,3 puntos y 3,5 rebotes en la BCL, durante el ejercicio 2025-26", añadió la nota de prensa.

"El oficio y calidad de Doornekamp han estado estrechamente aliados a los hitos logrados por la escuadra canarista durante las últimas campañas, al tiempo que el canadiense con pasaporte de Países Bajos batía varios registros históricos para el club insular en distintas facetas estadísticas", subrayó la entidad aurinegra en su texto.

Nacido el 5 de diciembre de 1985 en Napanee (Canadá), Doornekamp "es actualmente el máximo triplista aurinegro de todos los tiempos en la Liga Endesa (473), así como el segundo jugador con más partidos como canarista en la ACB (251), tercero en el ranking de siempre de reboteadores (956) y recuperaciones (222); y cuarto, tanto en valoración (2.163 créditos), como en minutos jugados (5.974)", según concluyó la nota de prensa.