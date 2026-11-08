Aday Mara firma un récord de 18 puntos en su mejor partido en la NBA

Archivo - El pívot español Aday Mara en un partido con la selección española - FEB - Archivo

MADRID, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El pívot español Aday Mara ha firmado su mejor partido en la NBA, en el que ha logrado 18 puntos y ha anotado su primer triple partiendo de titular, para contribuir a la victoria de Oklahoma City Thunder sobre Washington Wizards (114-75).

El zaragozano, de 21 años, aprovechó sus 27 minutos en la cancha ante unos Wizards sin Anthony Davis y estableció su mejor marca anotadora en la liga norteamericana, superando los 11 puntos que había conseguido ante los Phoenix Suns el pasado 27 de octubre.

Mara, que partió como titular, se fue hasta los 18 tantos -8 de 10 en tiros de campo, incluido un triple en un intento, el primero en la NBA, y 1 de 2 en tiros libres-, a los que añadió ocho asistencias, tres rebotes y tres tapones, todo para acabar con un +17 de valoración.

El base canadiense Shai Gilgeous-Alexander, con 30 puntos en solo tres cuartos, lideró la faceta anotadora de los Thunder, que siguen resistiendo a las bajas de los lesionados Jalen Williams, Cason Wallace y Chet Holmgren.

Con este triunfo, el cuarto consecutivo, los de Oklahoma siguen segundos de la Conferencia Oeste, aunque empatados (8-2) con el líder, San Antonio Spurs, y con el tercer clasificado, Los Angeles Lakers.