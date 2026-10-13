Ahorramas y Movistar Estudiantes impulsarán el deporte y la alimentación saludable. - AHORRAMAS

MADRID, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La cadena de supermercados Ahorramas y Movistar Estudiantes impulsarán esta temporada iniciativas para acompañar a los primeros equipos y cantera del club colegial con la alimentación y los hábitos saludables como punto de partida, incluidas en el programa 'Alimentando El Futuro'.

Dicho programa promueve un estilo de vida saludable entre la sociedad a todos los niveles. Un compromiso que encuentra en el deporte un aliado natural, porque cuidar lo que se come es también cuidar cómo se entrena, cómo se compite y cómo crecen quienes están dando sus primeros pasos en el baloncesto.

La novedad de esta temporada es la iniciativa 'Encesta Ahorramas', dirigida al equipo filial masculino del club, que acaba de lograr el ascenso a Segunda FEB. Durante toda la temporada, Ahorramas financiará una compra mensual de 50 euros por jugador, una ayuda con la que la compañía quiere respaldar a estas jóvenes promesas en su desarrollo y en su día a día.

A esta iniciativa se suman los desayunos saludables para los primeros equipos masculino y femenino. Después de los entrenamientos, jugadores y jugadoras encontrarán opciones saludables con las que reponer fuerzas y mejorar su rendimiento, trasladando a la rutina diaria del club la importancia de una buena alimentación.

Estas novedades se suman a las acciones que Ahorramas ya venía desarrollando junto al Movistar Estudiantes. Desde hace años, la compañía se encarga del avituallamiento tras los partidos en casa de los primeros equipos masculino y femenino, con fruta, frutos secos, chocolate negro y otros productos.

Además, aproximadamente dos veces al mes aporta productos básicos como leche, cereales y fruta a los jóvenes jugadores de la residencia del club. Con esta nueva temporada, Ahorramas pretende renovar su compromiso con el Movistar Estudiantes y con el deporte como motor de hábitos saludables, apostando por alimentar el futuro de las nuevas generaciones desde la cancha.