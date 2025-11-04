Alba Torrens y Raquel Carrera, bajas en una lista a la que vuelven María Conde y Maite Cazorla

Archivo - La jugadora española Maite Cazorla, durante un partido con España en los Juegos Olímpicos de París 2024. - Michael Baucher - Panoramic / DP / AFP7 / Europa P

MADRID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador español de baloncesto femenino, Miguel Méndez, dio a conocer este martes la lista de 16 jugadoras convocadas para los primeros partidos de preparación del PreMundial, un triangular amistoso contra Italia y Francia en noviembre que supondrá el regreso a la selección de Maite Cazorla, María Conde, Laura Quevedo y Megan Gustafson, mientras que destacan las bajas de Alba Torrens y Raquel Carrera, y el debut de Alicia Flórez.

La lista completa la forman las bases Iyana Martín, Aina Ayuso, Mariona Ortiz, Maite Cazorla y Claudia Soriano; las escoltas Helena Pueyo, Elena Buenavida y Alicia Flórez; las aleros Andrea Vilaró, María Conde y Laura Quevedo; las ala-pívots Paula Ginzo, Irati Etxarri y María Araújo; y las pívots Awa Fam y Megan Gustafson.

El grueso de la convocatoria está formado por 10 jugadoras que ganaron la medalla de plata el pasado mes de junio, a las que se unen los regresos de Cazorla, Conde, Quevedo y Gustafson tras sus lesiones; la vuelta de Soriano, que debutó en el mes de febrero con la selección; y el debut de Flórez. Además, destacan las bajas de la alero Alba Torrens y la pívot Raquel Carrera, jugadoras importantes en el último Eurobasket.

Con estas 16 jugadoras, España afrontará el Torneo Internacional de La Línea, con dos partidos ante Italia el viernes 14 de noviembre y frente a Francia el domingo 16. Estos encuentros servirán de preparación para el PreMundial que se celebrará en Puerto Rico del 11 al 17 de marzo y en el que la selección se medirá a Nueva Zelanda, Senegal, la anfitriona Puerto Rico, Italia y Estados Unidos con el objetivo de clasificarse al Mundial de Alemania de septiembre de 2026.

El seleccionador español, Miguel Méndez, comentó que "será una concentración muy importante para poder preparar el PreMundial, a pesar de que todavía falten algunos meses". "En marzo tendremos poco tiempo y además el viaje a Puerto Rico es largo. Por eso, esta semana de noviembre será muy necesaria para refrescar ideas y jugar dos muy buenos partidos contra Francia e Italia. Estamos deseando reencontrarnos con el equipo que tan bien nos representó en el pasado Eurobasket", finalizó el gallego.