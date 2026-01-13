Alba Torrens: "La razón principal para venir al Azulmarino New Travel es el proyecto profesional"

Alba Torrens, presentada como nueva jugadora del Azulmarino New Travel de la LF Challenge - AZULMARINO TRAVEL

MADRID 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La alero española Alba Torrens afirmó este martes que "la razón principal" para fichar por el Azulmarino New Travel, líder de la LF Challenge y al que llega después de estar sin equipo desde el pasado verano, ha sido su "proyecto profesional" y dejó claro que viene a "sumar" dentro de líder de la segunda categoría del baloncesto femenino nacional.

"La razón principal para venir ha sido el proyecto profesional de Azulmarino. Me ha llamado y tengo muchas ganas de participar y de poder ayudar a seguir hacia delante", indicó Torrens durante su presentación como nueva jugadora del conjunto balear.

La veterana jugadora cree que su nuevo equipo, líder invicto de la LF Challenge, "tiene que valorar mucho el trabajo que han hecho, como directiva, entrenadores, jugadoras". "Creo que el objetivo del equipo lo tenemos todos claro y el mío es el de entrar a sumar porque soy una pieza más de este equipo. El día a día es un proceso de adaptación, pero no vengo con otra mentalidad", aseguró, dejando claro que está "disponible" para el próximo partido del Azulmarino de este sábado.

La de Binissalem recordó que "todo pasa en su momento" y que ha sido ahora cuando "se han dado las circunstancias buenas para las dos partes" para volver a las pistas y celebró haberse encontrado "una energía guapa" en su primer entrenamiento. "Creo que se ve también reflejada en el campo, en el juego y en el resultado de este equipo", advirtió.

"Quiero agradecer a Azulmarino, a la directiva, a los patrocinadores y a todos los que nos acompañan por apostar por el deporte femenino de esta manera. También quiero agradecer por cómo me han recibido el cuerpo técnico y mis compañeras. Ha sido un momento muy especial y me he sentido muy querida", aseveró la internacional.

Por su parte, Gabriel Subias, CEO de W2M y presidente del Azulmarino New Travel, no escondió que el fichaje de la laureada jugadora era "un sueño". "Y diría en lo profesional que es fácil de ver porque no tenéis más que 'googlear' quién es Alba Torrens, pero en lo personal yo he tenido la suerte de conocerla y poder entender quién es, y os digo que es un lujo asiático tener a una persona así con nosotros en nuestro equipo y en nuestro proyecto", subrayó.