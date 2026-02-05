Aldama regresa con victoria de los Grizzlies y los Celtics de Hugo González baten a los Rockets

Archivo - Santi Aldama intenta una canasta en un partido con los Memphis Grizzlies - Europa Press/Contacto/Ringo Chiu - Archivo
MADRID 5 Feb. (EUROPA PRESS) -
El ala-pívot español Santi Aldama regresó este miércoles a las pistas en la victoria de los Memphis Grizzlies por 125-129 ante los Sacramento Kings, mientras que el alero Hugo González no brilló demasiado en el triunfo de los Boston Celtics ante los Houston Rockets por 93-114.
El jugador grancanario llevaba varios partidos fuera por unas molestias en la rodilla y retornó a unos Grizzlies ya sin dos piezas claves como Jaren Jackson Jr, con destino a los Utah Jazz, y Ja Morant, que también podría salir, pero que pudo imponerse a domicilio a los Kings para lograr su segunda victoria seguida.
Aldama tuvo un buen retorno y aportó 12 puntos, aunque no tuvo su mejor noche en el lanzamiento, con un 4/10, 2/6 en triple, y seis rebotes, dos tapones y un robo en un equipo liderado por Cam Spencer, autor de 20 puntos y canastas claves en los instantes decisivos para alargar a 10 los partidos sin ganar de la franquicia de Sacramento.
Por otro lado, el alero madrileño Hugo González no tuvo una actuación demasiado brillante en la victoria, la cuarta consecutiva y pese a no contar con su estrella Jaylen Brown, de los Boston Celtics en la visita a los Rockets por 93-114 donde jugó más de 15 minutos, anotando únicamente dos puntos y cogiendo tres rebotes.