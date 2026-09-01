El alero Justin Minaya ficha por el Barça hasta 2028

Archivo - El alero estadounidense, internacional con República Dominican, Justin Minaya, en su etapa en los Portland Trail Blazers. - Europa Press/Contacto/Jevone Moore - Archivo

MADRID, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alero estadounidense, con pasaporte dominicano, Justin Minaya, se convirtió este martes en nuevo jugador del Barça de baloncesto, club con el que firmó un nuevo contrato por dos temporadas, hasta el 30 de junio de 2028.

"El público del Palau podrá disfrutar, como mínimo durante dos temporadas, de un gran defensor, de 27 años y 1,96 metros, que puede aportar en muchos aspectos al equipo", informó la entidad 'culer' en su comunicado sobre el undécimo fichaje 'blaugrana', que comenzará así su primera experiencia europea, después de haberse formado como profesional con un total de 136 partidos entre la G-League (79) y la NBA (57), donde debutó con los Portland Trail Blazers.

Minaya reconoció estar "muy emocionado". "Es como un sueño hecho realidad jugar para un equipo como el Barça y poder jugar la Euroliga. La energía y la defensa son una de mis mejores cualidades. Siento que soy uno de los mejores defensores. Tengo ganas de demostrarlo y de mostrar mi entusiasmo", destacó el jugador a los medios del club.

Nacido en Harrington Park, en Nueva Jersey, el estadounidense aportará "versatilidad al equipo, con una gran virtud por defender desde la posición de '1' hasta la de '4' con una gran mentalidad para jugar con esfuerzo poniendo siempre por delante el juego colectivo", destacó el comunicado.

Minaya arrancó en el baloncesto universitario en Carolina del Sur, con los Gamecocks (2017-21) y su última experiencia antes de probar suerte en el 'Draft' de la NBA de 2022 fue con los Providence de Rhode Island (2021-22). Entonces, a pesar de no ser elegido por ninguna franquicia, inició su andadura hacia la NBA con el único equipo de la G-League que no tiene ningún equipo asociado, los Mexico City Capitanes.

Después, los Portland Trail Blazers lo incorporan en abril de 2023, llegando a disputar cuatro partidos en ese final de temporada, promediando 22,3 minutos y 4,3 puntos, 3,8 rebotes, 1 asistencia y 1,3 tapones por partido.

La temporada 2023-24 disputa un total de 34 partidos, con 1,8 puntos y 1,6 rebotes en 11,2 minutos de media y con los Rip City Remix de la G-League juega 32,4 minutos con una aportación de 16,2 puntos, 6,8 rebotes y 4 asistencias. Mientras que la 2024-25 juega 19 partidos en la NBA y suma 31 minutos por partido con una media de 11,7 puntos, 5,7 rebotes, 2,9 asistencias y 1,7 robos en la G-League. Finalizada la temporada, firma un contrato con los Orlando Magic, pero no llega a debutar.