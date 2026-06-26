Amaya Valdemoro: "Las Comets me vieron de casualidad, en una cinta de VHS"

Amaya Valdemoro durante uno de los actos previos a su ceremonia de ingreso en el Salón de la Fama de la WNBA - RYAN BEATTY/WBHOF

MADRID, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La exjugadora española Amaya Valdemoro hará su entrada oficial este sábado en el Salón de la Fama de la WNBA, la NBA femenina, liga en la que conquistó tres anillos de campeonas con las Houston Comets, un equipo que la descubrió "de casualidad" tras verla en "una cinta de VHS" en la que miraban a otras jugadoras y que provocó que diese un salto por entonces "muy difícil" a un lugar donde se siente agradecida de haber dejado huella.

La que fuera una de las mejores aleros del mundo vivirá un día muy emotivo al ser la primera española en estar en este Hall of Fame, un anuncio que se hizo en octubre de 2025 y cuya ceremonia de inducción será este sábado en el Tennessee Theatre de Knoxville, un momento que compartirá con Elena Delle Donne, Candace Parker, Doris Burke, Isabelle Fijalkowski, Kim Muhl, Barbara Kennedy-Dixon y Cheryl Reeve.

Un reconocimiento a su histórico paso por las Comets, con las que ganó tres anillos consecutivos entre 1998 y 2000, éxitos que se añaden a los numerosos que logró a nivel europeo y con la selección (seis medallas) y que le permiten entrar en otro Salón de la Fama tras ingresar en el de la FIBA en 2023 y el del Baloncesto Español en 2019.

"Estoy muy bien, muy contenta, en una nube, la verdad", confesó Valdemoro a Europa Press desde Estados Unidos. "Bastante nerviosa, el tema de entrar en el Salón de la Fama es una pasada, estoy llorando todo el día", reconoce ante un día en el que la laureada exjugadora romperá otra barrera en el baloncesto femenino nacional.

Pero aparte "de lo deportivo", la madrileña se centra "en la parte humana" de aquella experiencia. Por este motivo, ha aprovechado el viaje para ver a su entrenador en las Comets, Van Chancellor, pero a gente que también le ayudó "muchísimo". "Está siendo muy emotivo porque han pasado ya 25, 26 años, te das cuenta de cómo pasa la vida. Y sobre todo estoy superagradecida por el cariño que me tiene la gente, se me alegra el corazón porque al final te das cuenta de que los valores que me inculcaron mis padres, la ética de trabajo, queda por muchos años en el recuerdo de la gente", remarcó.

Valdemoro llegó "muy joven" a Houston, con 20 años, y a unas Comets "donde estaban las mejores del mundo" como Cynthia Cooper o Sheryl Swoopes, "que las compraban con Michael Jordan". Y su entrenador le dijo estos días algo que la dejó "sorprendida". "Otra vez me pidió perdón porque me decía que no podía darme más minutos, que era una grandísima jugadora, y me dio las gracias por lo fácil que le hice entrenar siempre con una buenísima actitud y dando todo por el equipo", subrayó.

"Y ahora que están tantas españolas aquí en la WNBA y viendo hacia dónde va el deporte femenino, me siento más orgullosa aún porque fue muy difícil. A mí me vieron de casualidad en una cinta de VHS, donde iban buscando americanas. Y en una cinta que no eran ni 'highlights', me vio Scott Chandler, me contó la historia, cuando salga el documental lo veréis y es graciosísimo", relató la de Alcobendas.

La exjugadora tampoco olvida que en aquella época las mujeres no tenían "recursos para lograr la excelencia, que es lo que se requiere al llegar a la WNBA". "Es perseguir el sueño y nunca te parabas a pensar, pero en estos días que están siendo bastante emotivos me doy cuenta de que era muy difícil. No había internet ni redes sociales, y logré que se me conociera cuando no había redes. Es una recompensa a todas las horas, horas y horas que le eché al baloncesto, que todavía es mi pasión, y porque quería llegar a lo más alto", admite.

"SOY LA PRIMERA ESPAÑOLA, PERO LA QUINTA EUROPEA, ES MUY FUERTE"

Todo engrandece su figura de pionera, algo que asume con naturalidad porque se considera dentro de una generación a la que le tocó "abrir puertas". "El otro día me enseñaron el listado de todas las jugadoras que están aquí. Es que soy la primera española, pero soy la quinta europea, es que es muy fuerte. Y en ese equipo jugué muy poco", expresó la madrileña.

"La realidad es que he tenido la suerte de ser la imagen de una generación que le tocó abrir muchas puertas y al final tengo la suerte de estar rodeada de grandísimos equipos, grandísimos entrenadores, grandes apoyos, mi familia. Mi nombre se quedará ahí porque he sido la primera", agregó al respecto Valdemoro.

A la triple campeona de la WNBA, "sobre todo" le marcó el cambio que le supuso pasar a la mejor liga del mundo. "Esto era el profesionalismo elevado a la máxima potencia, me quedé alucinada de lo que podía llegar a ser el baloncesto femenino", destacó, sin olvidar "mil anécdotas" de la gente con la que convivió como la familia González que la acogió, con los que ha pasado "unos días inolvidables", o Gilberto Saldívar, uno de los 'cheerleaders' que también fue su amigo y apoyo en aquella época.

Y su entrada en el Salón de la Fama apuntala aún más el gran momento que vive el baloncesto español femenino, con muchas españolas como Awa Fam, Raquel Carrera o María Conde en la WNBA, además de una Iyana Martín que decidió aplazar de momento su llegada. "Creo que ahora ya van a romper ese techo de cristal para que no sólo se la reconozca en el mundo del baloncesto sin que empiezan a ser ya unas figuras más relevantes a nivel social", apuntó.

"El baloncesto femenino español, desde el 2002, no ha parado de crecer y es gracias al trabajo de la federación, de los clubes, de los emprendedores, y sobre todo del talento de las jugadoras que no paran de querer crecer y seguir subiendo escalones para dejar el baloncesto en el podio más alto posible. Ahora mismo la selección tiene un equipazo. Es un orgullo como exjugadora ver a estas chicas con tanto talento que estén llegando aquí sin ningún tipo de complejos ni de tapujos y haciéndonos disfrutar. Verlas en 'Highlights' o ver a 'influencers' americanos que hablan de ellas, del talento, es un orgullo, debemos estar orgullosos", sentenció.