Andrea Vilaró: "El nivel de España es impresionante"

Andrea Vilaró durante un entrenamiento con la selección española - FEB

MADRID 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

La alero de la selección española Andrea Vilaró comentó este lunes que el nivel de España es "impresionante", ya que considera que hay "24 jugadores que podrían formar parte del equipo" y definió la primera semana de concentración del equipo de cara al Mundial de Alemania del próximo mes de septiembre como "intensa e ilusionante".

"El nivel de España es impresionante. Tanto las que se mantienen, como las que suben, como las que acaban de llegar, pueden meterse en el 'roster' final. España es eso, hay 24 jugadoras que podrían formar el equipo", afirmó Vilaró a los medios tras el entrenamiento de la selección en Madrid.

La alero catalana describió la primera semana de concentración como "intensa e ilusionante". "Están siendo muy buenos entrenamientos, con el equipo muy metido y muy puesto. Estamos intentando conjuntar todas las piezas y, de momento, hemos hecho una muy buena semana de trabajo. Ahora, en la segunda, ya empezaremos a competir", apuntó.

En cuanto a que el campeonato se dispute más tarde de lo habitual, subrayó que tiene "cosas buenas y cosas malas". "Hemos podido descansar y desconectar un poco de la temporada pasada, así como limpiado problemas físicos que algunas hemos ido arrastrando. Arrancar en agosto te permite llegar más fresca. Cuando tienes un Mundial por delante entrenas con muchas más ganas durante el verano", razonó.

La jugadora del Durán Maquinaria Ensino también destacó la importancia de la unión del grupo. "Estamos muchas metidas en el hotel con las mismas personas y no hay nada mejor que tener buen rollo. Todo ayuda a hacer equipo para que cuando vengan momentos malos tengamos al menos esa base de unión, de equipo y de fuerza", remarcó.

Por último, habló de Alemania, anfitriona del torneo y primer rival el próximo 4 de agosto, y al que se enfrentan en un amistoso este viernes, un rival al que consideran clave para ver el nivel al que están. "La semana ha sido dura, pero hemos trabajado bien y todas estamos ya preparadas y con ganas de empezar a competir. Creo que será un buen primer partido y esperemos mostrar un buen nivel", concluyó.