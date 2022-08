Anna Cruz también opta por "pasar página" tras vivir "un proceso muy difícil"

La jugadora celebra que la justicia desestimase la demanda de Lucas Mondelo contra Marta Xargay y ella

MADRID, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

La jugadora de baloncesto Anna Cruz mostró su satisfacción por la sentencia que le fue favorable tanto a ella como a Marta Xargay tras la denuncia que presentó el exseleccionador Lucas Mondelo y también dejó claro que ahora quiere ""pasar página" y "mirar hacia delante" después de vivir "un proceso muy difícil".

"Yo también quiero pasar página. Desde que el día 3 de noviembre de 2021 el Juzgado me comunicó la demanda, me he visto sometida a un proceso que para mí ha sido muy difícil, tanto psicológica como emocionalmente, en el que ha sido a mí quien se ha juzgado", explicó Cruz en un comunicado publicado este miércoles en sus redes sociales.

Lucas Mondelo había acudido a los tribunales para demandar a Marta Xargay y Anna Cruz, jugadoras que habían denunciado sus métodos durante los entrenamientos de la selección española y que los habían calificado de nocivos. El técnico solicitaba que las dos le abonasen de forma solidaria una indemnización de 200.000 euros, pero el Juzgado de Primera Instancia número 51 de Madrid lo desestimó y le condenó a pagar las costas del juicio.

La catalana señaló que se encuentra "muy satisfecha" porque la justicia "ha rechazado por completo la demanda" el técnico interpuso contra ambas. "Todo vuestro afecto ha sido muy reconfortante y me ha dado mucho ánimo", añadió.

La que fuera internacional con España relató que "en este doloroso proceso" ha tenido que "revivir momentos y experiencias" de su pasado que para ella fueron "muy duros" y ofrecer los "motivos" por los que abandonó la selección. También cuenta que ha tenido que someterse "al examen de dos psicólogas forenses" durante la causa.

La jugadora del Barça destacó que durante este tiempo ha estado "guardando silencio absoluto sobre este asunto", solo preocupada por "dar en el juzgado todas las respuestas y explicaciones precisas, que a la postre han llevado a la desestimación de la demanda del Señor Mondelo".

"Yo también quiero seguir adelante con mi vida. Por eso no voy a contestar ni hacer ninguna valoración sobre el contenido, el significado o la trascendencia de la sentencia. Todo lo que tenía que decir y probar, lo dije y lo probé en el juzgado. De todo ello da buena cuenta la sentencia que, tras valorar todas las pruebas, alcanza una conclusión que es por todos conocida y que ha supuesto la desestimación de la demanda con condena en costas. Esa es la verdad", sentenció.