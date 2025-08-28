Antetokounmpo eleva a Grecia contra Italia en el grupo de España en el Eurobasket

MADRID, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La selección griega masculina de baloncesto ha derrotado este jueves por 75-66 a la italiana en la primera jornada del Grupo C del Eurobasket 2025, mismo grupo del combinado español, mientras que la selección de Bosnia-Herzegovina ha vencido por un claro 91-64 a la anfitriona Chipre.

Guiado por los 31 puntos y siete rebotes de su máxima estrella, Giannis Antetokounmpo, el equipo de Grecia mantuvo a raya al de Italia prácticamente de principio a fin. Los pupilos de Gianmarco Pozzecco solo estuvieron cerca en los primeros minutos (2-2, 4-4, 10-10) y al descanso (36-32), pero durante la segunda mitad no se levantaron.

El talentoso ala-pívot de los Milwaukee Bucks fue el más destacado de una Grecia donde también aportaron en ataque Kostas Sloukas y Dinos Mitoglou, mientras que por Italia brillaron sin el premio de la victoria Nicolò Melli y en menor medida también Saliou Niang y Matteo Spagnolo.

Por otra parte, en el mismo Spyros Kyprianou Arena, la selección de Bosnia había vencido antes a los anfitriones gracias sobre todo a su prolífico último cuarto (33-15), que bajó el suflé a unos chipriotas que habían rebajado la decena de su desventaja tras agotarse el minuto 30. Pero los bosnios aumentaron su renta y eso les dio el liderato de grupo.