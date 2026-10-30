ASVEL ahonda la crisis de Baskonia

Archivo - El jugador de Kosner Baskonia Kenneth Faried. - Irina R. H. / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Kosner Baskonia ha caído derrotado este viernes frente al ASVEL Villeurbanne en el LDLC Arena, en la jornada 9 de la fase regular de la Euroliga, un partido en el que los locales aprovecharon el primer cuarto para abrir brecha en el marcador y el final del tercero para finiquitar una victoria que ahonda la crisis de un Baskonia que sigue sin ganar desde la llegada al banquillo de Velimir Perasovic.

Kosner Baskonia sigue sin levantar el rumbo. En Lyon, frente al ASVEL, el conjunto vasco sufrió séptima derrota consecutivas del curso y la octava en Euroliga, donde no gana desde la jornada inaugural. En esta ocasión, la dupla formada por Tyty Washinngton y Patty Mills, autores de 41 puntos entre ambos, y la falta de acierto desde el triple (4/22) fueron claves para que Perasovic siga sin estrenar su casillero de victorias desde su llegada al banquillo baskonista.

La puesta en escena de Baskonia en Lyon fue esperanzadora, llevando la delantera en el marcador durante la primera mitad del primer cuarto, con un ritmo ofensivo notable en el que Joksimovic consiguió ver aro con facilidad. Pero el paso de los minutos asentó al ASVEL sobre el parqué, sobre todo en defensa, dejando a los de Perasovik sin anotar durante más de tres minutos de juego. Algo que aprovecharían los locales para abrir un parcial de 16-4 con unos inspirados Washington --nueve puntos-- y Mills --cinco puntos--, que colocaron 10 arriba a los franceses.

Por tercer partido seguido, Baskonia arrancaba el segundo cuarto a distancia de dobles dígitos de su rival. Una renta que tras los triples de Washington y Mills y una canasta de David Light ampliaría ASVEL hasta los 15 puntos. Ahí, con la amenaza de que el partido pudiera quedar sentenciado, los de Perasovik tiraron de orgullo y buenas defensas, acercándose en el marcador hasta colocarse seis abajo (42-36) a falta de menos de dos minutos del descanso.

Sin embargo, cuando parecía que Baskonia se iba a marchar a vestuarios con buenas sensaciones y metido de lleno en el partido, un triple de Jay Crowder y una canasta más de Washington Jr., 16 puntos y 7/7 en tiros de campo en los primeros dos cuartos, devolvieron la renta de 10 puntos a los de Tony Parker (49-39). La buena noticia para los de Perasovic era tenían margen de mejora, sobre todo desde la línea de tres, donde estaban bastante desacertados (2/15).

Y Baskonia saltó al tercer cuarto con buena intención y sensaciones, manteniéndose siempre en distancias inferiores a los 10 puntos. De hecho, el buen nivel defensivo les permitió llegar a colocarse seis, pero cuando más atascado estaba ASVEL apareció el talento de Mills. Siete puntos seguidos --dos triples y un tiro libre-- que abrieron un parcial de 12-2 que permitieron a los franceses marcharse 16 arriba al final del tercer cuarto.

Así, el partido se le ponía prácticamente imposible para los de Perasovic, más aun teniendo en cuenta la peligrosa dinámica en la que había entrado el partido. De hecho, un parcial de inicio de 8-2 favorable al conjunto local acabó por dilapidar cualquier tipo de opción baskonista, que se limitó en los últimos minutos de partido a evitar la paliza de un ASVEL que acabó llevándose la victoria por 94-79.

FICHA TÉCNICA

--RESULTADO: ASVEL, 94 - KOSNER BASKONIA, 79 (49-39, al descanso).

--EQUIPOS.

ASVEL: Besson (10), Walters (5), Crowder (9), Gach (6) y Bolomboy (9)--quinteto inicial--; Fodzo Dada (2), Washington Jr. (21), Mills (20), Massa (-), Lighty (6), Pons (4) y Sestina (2).

KOSNER BASKONIA: Simmons (12), Joksimovic (9), Stewart (5), Frisch (7) y Marcio (13) --quinteto inicial--; Lawson (7), Spagnolo (7), Baugh (2) y Faried (17).

--PARCIALES: 26-16, 23-23, 26-20, 19-20.

--ÁRBITROS: Hordov, Baki y Tiganis.

--PABELLÓN: LDLC Arena (Lyon).