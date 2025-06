Awa Fam: "Estoy donde siempre había soñado"

MADRID 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

La pívot de la selección española Awa Fam calificó de "emocionante" la victoria de este viernes contra Francia para llegar a la final del Eurobasket, un triunfo de fe y calidad mientras cumple sus sueños con la selección absoluta.

"Estoy muy contenta por mis compañeras, confiamos en nosotras, somos muy jóvenes, es muy difícil, pero lo hicimos. Mis compañeras me ayudaron. Ellas me dicen de confiar en mí, que lo haría bien. He disfrutado mucho hoy, amo el baloncesto", afirmó en rueda de prensa, después de meter 21 puntos a las galas.

Fam confesó estar donde siempre "había soñado". "Es emocionante para mí. Siempre he dicho que venir a la absoluta era uno de mis sueños. Ha habido mucho recorrido, aprendizaje, gente que me ha ayudado, ahora estoy muy feliz, donde siempre había soñado", afirmó.

La joven pívot compareció junto a su técnico Miguel Méndez, quien habló de cómo le afectó en cuartos de final a Fam el problema de salud ya controlado de Iyana Martín. De los cero puntos contra Chequia, la de Santa Pola, a sus 19 años, dejó una actuación para el recuerdo para meter a España en su séptima final europea.

"Defendimos, no teníamos el físico de Francia pero tenemos garra. Pensaba que el segundo tiro iba dentro, pero confiaba en que este partido nos lo merecíamos. Cuando lo ha fallado ha sido ver a todo el equipo celebrando", terminó sobre el final de infarto, donde Francia pudo forzar la prórroga desde el tiro libre.