Badalona acogerá la Final Four de la Basketball Champions League 2026 en el Olímpic, en la foto el CEO de la BCL, Patrick Comninos, el alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, y el presidente de FIBA Europa, Jorge Garbajosa - FIBA

BARCELONA, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Badalona (Barcelona) será la sede de la Final Four de la Basketball Champions League (BCL) 2026, cuya fase final se disputará del 7 al 9 de mayo en el Pavelló Olímpic, en lo que supondrá la primera final europea de baloncesto celebrada en la ciudad catalana.

La designación se hizo oficial este viernes tras el acuerdo alcanzado entre la FIBA Basketball Champions League y el Ajuntament de Badalona, después de la reunión mantenida esta semana en la Patrick Baumann House of Basketball de Mies (Suiza) entre el alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, y el CEO de la BCL, Patrick Comninos, en un encuentro en el que también participaron representantes institucionales y del baloncesto europeo y local.

Con esta elección, la Basketball Champions League, competición impulsada por Ameresco SUNEL, volverá a celebrar su fase final en España nueve años después de la Final Four disputada en La Laguna de Tenerife, reforzando el peso del país como escenario de grandes eventos del baloncesto continental.

El alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, ha subrayado que uno de los objetivos del gobierno municipal es atraer competiciones deportivas internacionales que proyecten la ciudad a nivel nacional e internacional.

"Badalona es el bressol del baloncesto español y hemos hecho una apuesta firme para acoger por primera vez una final internacional de la relevancia de la Basketball Champions League. Este evento nos permitirá convertir Badalona en la capital europea del baloncesto durante unos días y consolidar la ciudad como un referente deportivo", ha señalado.

Garcia Albiol ha destacado también el retorno social del evento, con la organización de actividades paralelas en colaboración con escuelas y clubes de la ciudad, así como la instalación de una gran fan zone en el entorno del Palau Municipal d'Esports. "Nuestro objetivo es que esta Final Four sea la mejor de las diez ediciones celebradas hasta ahora", ha asegurado, recordando además que el evento coincidirá con la celebración de las Festes de Maig de Badalona.

Por su parte, el CEO de la BCL, Patrick Comninos, ha explicado que la organización buscaba anunciar con mayor antelación la sede de la fase final y ha valorado de forma muy positiva el acuerdo con Badalona. "Encontramos un socio comprometido y la decisión de devolver el evento a España fue sencilla. Hoy, cuando la Basketball Champions League celebra su décimo aniversario, estamos convencidos de que la Final Four de 2026 estará a la altura de los grandes estándares que siempre ha ofrecido Badalona", ha afirmado, destacando la historia y simbolismo del Pavelló Olímpic.