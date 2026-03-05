El baloncesto bate el récord con 450.000 licencias en España en 2025

Archivo - La presidente de la FEB, Elisa Aguilar. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Federación Española de Baloncesto (FEB) cerró 2025 con 13.000 licencias más, llegando hasta las 453.092, una cifra récord para el deporte de la canasta en el país y que se acerca al reto de la presidenta de dicho organismo, Elisa Aguilar, del medio millón de federados para 2030.

Según informa la FEB en un comunicado, en los últimos cuatro ejercicios el número de licencias presenta un incremento superior al 20 por ciento. Después del descenso en los dos años de la pandemia (2020 y 2021) no sólo se ha recuperado los datos anteriores a la COVID-19 sino que se han batido récords en las tres últimas campañas.

El año 2025 se cerró con 12.665 licencias más, casi un 3 por ciento de aumento respecto a los datos de 2024. Además, el reparto ha sido prácticamente igual tanto en categoría masculina (+6.327) como en femenina (+6.338). Con estos datos, la cifra total se sitúa en 453.092, un nuevo tope histórico del baloncesto español.

La distancia entre los 377.108 jugadores de 2022 y el dato de 2025 supone un incremento de licencias superior al 20 por ciento en cuatro años.

Por categoría, las licencias masculinas llegan hasta las 289.322 mientras que las femeninas alcanzan la cifra de 163.770, que, a falta de los datos oficiales que publicará el Consejo Superior de Deportes (CSD) del resto de federaciones deportivas, confirmará al baloncesto como el deporte con más mujeres federadas.

En 2024 el segundo era el fútbol, con 109.874, seguido por la Montaña y Escalada, con 105.053.

En cuanto a federaciones autonómicas, el ránking sigue encabezado por Cataluña (88.608) y Madrid (84.435), con Comunidad Valenciana (48.007), Andalucía (44.480) y País Vasco (39.815) completando la clasificación de las cinco primeras.

La presidenta de la FEB, Elisa Aguilar, destacó que la tendencia "sigue siendo positiva". "Y sumar cuatro temporadas consecutivas creciendo en el número de jugadoras y jugador que se enganchan a nuestro deporte es la mejor de las noticias. Teniendo en cuenta que contamos con una cifra muy ilusionante de jugadores y jugadoras jóvenes que se están convirtiendo en referencias en el ámbito internacional, nos hace pensar que la dinámica de los próximos años va a ser la de fidelizar e ilusionar a más niños y niñas", añadió.

Aguilar también se declaró ilusionada por los próximos retos de las selecciones y por el buen trabajo en competiciones como la Liga U, que está teniendo mucha repercusión, según ella, entre los aficionados de menor edad. "El reto del medio millón de licencias para 2030 que planteé al llegar a la presidencia de la Federación está cada vez más cerca", apuntó.