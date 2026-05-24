El Barça alza la Euroliga júnior ante el Real Madrid - FCB

MADRID 24 May. (EUROPA PRESS) -

El Barça conquistó este domingo el NextGen, el torneo júnior de la Euroliga, al superar (77-85) al Real Madrid en la final celebrada en el Telekom Center de Atenas.

El cuadro blaugrana alzó su segunda Euroliga júnio, diez años después de la primera en Berlín, gracias a un gran último cuarto. Ambas gigantes canteras del baloncesto español aguantaron un intenso intercambio de canastas, con 38-39 al descanso.

Los de Álvaro Salinas llevaron mejor el desgaste pero el Madrid respondió al intento de escapada culé en el tercer cuarto (62-60). Al final, un parcial de 8-17 en los últimos cinco minutos llevó el título a la Ciudad Condal.

Joaquim Boumtje-Boumtje, 17 puntos y 6 rebotes, fue elegido MVP del torneo, bien acompañado por la potencia de Mohamed Dabone, Sayon Keita y Nikola Kusturica.