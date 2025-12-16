El Barça asalta París y no pierde el tren del líder

Will Clyburn (Barça) en acción en el partido contra el Paris Basketball de la Euroliga 2025-26 - Europa Press/Contacto/Federico Pestellini

BARCELONA, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Barça ha ganado este martes al Paris Basketball (69-85) en el Adidas Arena, en la jornada 16 de la Fase Regular de la Euroliga, en un duelo que dominó por completo y que prácticamente sentenció ya en la primera parte, para no perder el tren del líder Hapoel IBI Tel Aviv y sumar una nueva victoria que refuerza el proyecto del técnico recién llegado Xavi Pascual.

El conjunto blaugrana firmó una primera parte de enorme solidez defensiva y acierto exterior que acabó por dejar al equipo parisino en su peor anotación de la temporada en la competición continental, con una puesta en escena demoledora liderada por Kevin Punter, Will Clyburn y un Darío Brizuela decisivo en el tramo final del primer parcial.

Con este triunfo, el Barça se pone con un balance de 11-5 para igualar al Valencia Basket y seguir a una sola victoria del Hapoel IBI Tel Aviv. Una victoria importante, en un feudo en el que en su día el Barça del primer Pascual ganó la última Euroliga, ante un rival que está sufriendo más que el año pasado, en el que sorprendió como debutante. Y un punto más, un paso adelante más, de este nuevo Barça.

Los 'culers' abrieron el partido con un parcial que marcó el tono del duelo y, tras unos primeros minutos de tanteo, aceleró con dos triples consecutivos de Punter y Clyburn para abrir brecha, antes de que Brizuela tomara el relevo anotador con nueve puntos consecutivos que dispararon la ventaja hasta el 13-30 al final del primer cuarto, tras un parcial de 0-11 que dejó noqueado al Paris Basketball.

La superioridad visitante se mantuvo en el segundo cuarto, con Brizuela ampliando la renta desde el perímetro y Willy Hernangómez imponiendo su presencia cerca del aro, bien asistido y castigando el rebote ofensivo, mientras Punter y Clyburn seguían sumando con regularidad para llevar el marcador hasta un contundente 29-52 al descanso, con el Barça manejando el ritmo del partido y desactivando las principales armas ofensivas del conjunto francés.

Tras el paso por vestuarios, el Paris Basketball trató de reaccionar de la mano de Nadir Hifi, Lamar Stevens y Jared Rhoden, con un parcial inicial que obligó a Punter a cortar la sequía anotadora blaugrana, pero el equipo de Xavi Pascual respondió con serenidad, encontrando de nuevo a Parra y Willy para sostener una ventaja cómoda pese a un tramo de mayor intercambio de golpes que dejó el parcial del tercer cuarto en 23-16.

Pero en el último el Barça controló definitivamente cualquier intento de remontada local, con Punter y Brizuela castigando desde el perímetro, Parra sumando desde la media distancia y Clyburn cerrando su actuación con puntos de calidad, mientras Willy Hernangómez certificaba el triunfo con acciones de rebote ofensivo, hasta el definitivo 69-85.

Will Clyburn, Kevin Punter, Darío Brizuela y Willy Hernangómez fueron los jugadores más destacados del Barça, mientras que Allan Dokossi y Jared Rhoden sobresalieron en el Paris Basketball dirigido por Francesco Tabellini.

El conjunto blaugrana afrontó el encuentro con bajas importantes, al no contar con Jan Vesely, con un esguince en el tobillo izquierdo, ni con Toko Shengelia, Nico Laprovittola ni Juan Núñez, en un partido que además dejó el debut de Nikola Kusturica, convertido en el jugador más joven en debutar con el Barça en la Euroliga para completar la fiesta parisina y consumar la cuarta victoria seguida de este Barça.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: PARIS BASKETBALL, 69 - BARÇA, 85 (29-52, al descanso).

--EQUIPOS.

PARIS BASKETBALL: Hifi (16), Morgan (-), M'Baye (4), Stevens (12) y Faye (1) --quinteto inicial--; Cavallere (-), Robinson (3), Herrera (2), Rhoden (15), Dokossi (14) y Hommes (2).

BARÇA: Satoransky (2), Punter (21), Clyburn (19), Norris (-) y Hernangómez (13) --quinteto inicial--; Marcos (-), Cale (1), Brizuela (18), Fall (-), Keita (-), Kusturica (-) y Parra (11).

--PARCIALES: 13-30, 16-22, 23-16 y 17-17.

--ÁRBITROS: Javor, Vilius y Celik. Sin eliminados.

--PABELLÓN: Adidas Arena.