Justin Robinson (FC Barcelona), en acción durante el partido de la 12ª jornada de la Euroliga ante el Paris Basketball en el Palau Blaugrana - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Barça recibe este viernes (20.30 horas) al Estrella Roja de Belgrado en el Palau Blaugrana, en la decimotercera jornada de la Fase Regular de la Euroliga, un duelo en el que el conjunto blaugrana pretende pasar página tras su reciente tropiezo ante el Paris Basketball y hacer valer su dominio histórico frente a un rival serbio que encadena dos derrotas consecutivas.

Los de Aleksander Sekulic llegan a la cita instalados en la sexta plaza de la clasificación con un balance de ocho victorias y cuatro derrotas --empatados con otros cuatro equipos--, después de ver truncada el pasado martes su racha de cinco triunfos seguidos al caer sobre la bocina en el Palau ante el Paris Basketball (86-89).

Y enfrente estará un Estrella Roja que ocupa la novena posición (7-5) y que aterriza en Barcelona tras ceder en sus dos últimas salidas frente al Real Madrid (105-84) y el Armani Olimpia Milan (91-77). Pero, sin duda, es un equipo con muchos puntos en sus manos y difícil de frenar cuando tienen la noche.

Para este compromiso, el cuadro catalán mantiene importantes ausencias en su juego exterior. Siguen de baja el escolta estadounidense Kevin Punter --máximo anotador del equipo con 15,9 puntos por encuentro--, por un esguince de tobillo, Umoja Gibson, por una distensión muscular en la pared abdominal izquierda, y Tosan Evbuomwan, por una rotura en el oblicuo. Además, el técnico esloveno mantiene las dudas de Juan Núñez, Yoan Makoundou y Abdu Kone, así como la del recién llegado Killian Hayes.

El nuevo refuerzo blaugrana, presentado este jueves de forma oficial, ya ha completado su primer entrenamiento junto a sus nuevos compañeros, aunque su participación se decidirá el mismo día del partido. Durante su puesta de largo, el base norteamericano ha asegurado que llega "a ganar" y con ganas de aportar "tanto en defensa como en ataque", mientras que Sekulic ha elogiado su versatilidad e inteligencia de juego, confiando en que "esté en forma" para ayudar al equipo "en este momento difícil con tantas lesiones".

Ante estas bajas, el Barça volverá a encomendarse al gran momento de forma de Justin Robinson, que ha anotado al menos diez puntos en nueve partidos consecutivos y encadena cuatro encuentros alcanzando los 16 créditos de valoración. Junto a él, el poderío interior de Josh Nebo --tercer máximo reboteador del torneo con 7,9 capturas y líder en rebotes ofensivos con 3,3-- y el paso al frente de Olek Balcerowski, que viene de firmar su mejor actuación en la Euroliga con 17 puntos y 28 de valoración, serán claves para sostener al bloque.

En el plano estadístico, el choque medirá dos estilos bien diferenciados. El Barça destaca por su caudal ofensivo, situándose como el quinto mejor ataque de la competición con 89,3 puntos por partido y un 57,6% de acierto en tiros de dos, mientras que el Estrella Roja cimenta su juego en la solidez atrás al ser la segunda mejor defensa del campeonato, encajando apenas 78,8 puntos de media y limitando a sus rivales a un 31,4% en triples.

El conjunto balcánico, que no podrá contar con los lesionados Stefan Miljenovic y Chima Moneke --descartado por decisión técnica-- y tiene las dudas de Jared Butler, David Kramer y Johnathan Motley, tiene en Jordan Nwora a su principal referencia ofensiva con 14,3 puntos y 15,1 de valoración por encuentro. La dirección de Chris Jones --tercero en asistencias de la liga con 5,2 pases de canasta-- y la aportación exterior de Tyson Carter completan las principales amenazas visitantes.

Los precedentes históricos sonríen con claridad al equipo español, que domina el cara a cara por 18-3 y ha ganado 15 de los últimos 16 enfrentamientos. De hecho, el Barça barrió al conjunto serbio en los tres duelos disputados la pasada campaña, incluyendo el cruce del 'Play-In' (90-82) y el encuentro de Fase Regular en el Palau resuelto en la prórroga (92-88), aunque el Estrella Roja ya demostró su peligro al conquistar su único triunfo en once visitas a Barcelona en diciembre de 2024 (74-78).

Con la necesidad de evitar una segunda derrota consecutiva como local y proteger su privilegiada posición en la zona noble de la tabla, el Barça apelará a su acierto ofensivo y al factor Palau para doblegar la resistencia defensiva del Estrella Roja y prolongar su hegemonía ante el cuadro de Belgrado.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

BARÇA: Robinson, Brizuela, Parra, Martin y Nebo --posible quinteto inicial--; Ubal, Núñez, Minaya, Umude, Nkamhoua, Balcerowski y Makoundou.

CRVENA ZVEZDA MERIDIANBET BELGRADE: Jones, Carter, Nwora, Davidovac y Izundu --posible quinteto inicial--; Butler, Kramer, Dobric, Ojeleye, Weiler-Babb, Motley y Koloko.

--ÁRBITROS: Mogulkoc, Foufis y Theis.

--PABELLÓN: Palau Blaugrana.

--HORA: 20.30/Movistar+.