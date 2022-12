El Barça cae en Fontes do Sar y se aprieta la zona alta

MADRID, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Barça cayó (76-74) este sábado ante el Monbus Obradoiro en la jornada 10 de la Liga Endesa, lastrado por un pobre acierto aunque tuvo opciones al final, mientras que el Gran Canaria cedió con su derrota (76-72) ante el Surne Bilbao Basket en una zona alta que se aprieta también con el triunfo de Unicaja.

Thomas Scrubb (13 puntos, 7 rebotes y 19 de valoración) y Phil Scrubb (15 y 16 de valoración) lideraron la hazaña gallega, a pesar de las bajas, para ganar al Barça como no hacían desde 2014. El cuadro culé dejó un 5 de 28 en triples y una falta de intensidad en defensa que dieron alas a los locales en Fontes do Sar.

Con todo, un par de aciertos, de Satoransky y Higgins en los últimos compases, dieron la opción de remontada a los de Sarunas Jasikevicius. El equipo local no se arrugó, como no hizo Phil Scrubb pese a fallar un par de ataques seguidos. El tercero también se lo jugó logrando un 2+1 que dio la prestigiosa victoria a los gallegos, después de que Mirotic no acertara en la última visitante.

Los de 'Saras' se ven en 7-3, dando opción a despegarse al líder Lenovo Tenerife y al perseguidor Real Madrid, igualado con Unicaja y Gran Canaria. Los de Las Palmas vieron frenado su buen momento por culpa de un Surne Bilbao Basket que se hizo fuerte en casa (76-72). El equipo vasco, que sumó su tercera victoria seguida, se llevó un duelo muy igualado con la gran actuación de Ludde Hakanson, autor de 27 puntos y un triple decisivo.

Los canarios se quedan con 7-3, aún en zona alta, mientras que los vascos se enganchan al tren de la Copa del Rey, que este año se disputa en Badalona. El Joventut sumó también el tercer triunfo seguido, 6-4 como los bilbaínos, a costa del BAXI Manresa, en una actuación coral que mantiene a los manresanos en zona de descenso.

Seis jugadores de la 'Penya' estuvieron en dobles dígitos de valoración, con mención especial para un Simon Birgander que, después de hacer 13 puntos, 7 rebotes y 21 de valoración, se conoció que pasará por quirófano por una fractura de la falange distal del tercer dedo de la mano derecha. Feliz, Ribas, Vives, Tomic y Parra fueron los otros jugadores verdinegros destacados.

Por su parte, el Unicaja sigue lanzando con su quinta victoria seguida al superar con autoridad (104-78) al Casademont Zaragoza. El equipo malagueño se pone a la estela de la cabeza con 7-3. Carter (24 puntos) y Kalinoski (21) fueron las mejores armas del gran ataque malagueño este sábado en el Martín Carpena.