El Barça completa su semana balsámica y los 'playoffs' ganan a la permanencia

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Los de Xavi Pascual vencieron con autoridad al Unicaja

Victorias de Valencia Basket, Baskonia, Joventut y La Laguna Tenerife

MADRID, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Barça se impuso (97-91) al Unicaja este domingo, mientras que Valencia Basket, Kosner Baskonia, Asisa Joventut y La Laguna Tenerife superaron a Recoletas Salud San Pablo Burgos (74-79), MoraBanc Andorra (79-88), Dreamland Gran Canaria (92-84) y Casademont Zaragoza (99-76).

El equipo de Xavi Pascual cerró una semana balsámica dedicada al Palau Blaugrana con la victoria ante el Unicaja. Después de ganar las dos jornadas entre semana de Euroliga, los catalanes dominaron a los andaluces y no dudaron en sentenciar el partido en el último cuarto, donde Jan Vesely firmó 10 puntos y Joel Parra, otros dos triples. Darío Brizuela (17) también brilló ante su exequipo.

El Barça dejó atrás la derrota en el Clásico de la pasada jornada, en un partido directo por el 'Top 4', que deja a los de Pascual con 16 victorias y a los de Ibon Navarro con 15. La jornada 24 de la Liga Endesa dejó una emocionante colección de duelos con intereses encontrados, en los que se impuso la lógica del favoritismo: la lucha por la zona de los 'playoffs' ganó a la de la permanencia.

El Valencia Basket venció en una complicada visita al Coliseum burgalés. Sergio de Larrea, con 20 puntos y 26 de valoración, y las últimas canastas decisivas de Nate Reuvers dieron a los de Pedro Martínez la 18ª de la temporada, defendiendo la segunda plaza, mientras que el equipo burgalés se quedó con seis marcando la salvación.

Por su parte, el Baskonia aguantó el intento de remontada del Andorra y asaltó el Principado para ponerse con 16. Trent Forrest (21 puntos y 23 de valoración) y Timothé Luwawu-Cabarrot (20) encabezaron el triunfo a domicilio de los vascos. Mientras, con seis marcando la zona de descenso se quedó el Andorra.

En Badalona, el Asisa Joventut se impuso a un Dreamland Gran Canaria sin freno a su tremenda crisis, con la presión sobre Jaka Lakovic y un equipo amarillo que se derrumbó en el tercer cuarto, donde los locales enchufaron 32 puntos.

Ricky Rubio (21 puntos y 19 de valoración) asumió galones, mientras que Cameron Hunt fue letal con sus 23 puntos. El 'Granca' demostró la fragilidad que atraviesa para lograr victorias, con 7 peleando por la apretada permanencia, con otros tres equipo en un triunfo de diferencia. Mientras, el Joventut sumó la 16ª por una no menos igualada batalla por el 'Top 8'.

Igualmente, La Laguna Tenerife se puso en 15 y el Casademont Zaragoza, en 7, después del triunfo canario en casa por 99-76. La afición aurinegra disfrutó del acierto del flamante fichaje Patty Mills (doce puntos con cuatro triples) y la solidez del dúo Marcelinho Huertas (20) y Giorgi Shermadini (22 de valoración).