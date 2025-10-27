El Barça debe ganar para no calentar más los ánimos del Palau

Archivo - Jan Vesely y Niccolo Mannion durante el último Barça - Armani Milan - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

BARCELONA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Barça recibe este martes (20.30 horas) al EA7 Emporio Armani Milan en el Palau Blaugrana, en la séptima jornada de la Fase Regular de la Euroliga, un encuentro que el equipo blaugrana debe ganar para calmar los ánimos de su afición, que ya mostró su descontento tras la dura derrota del pasado jueves frente al Zalgiris (73-88) y que quiere ver una imagen totalmente distinta de sus jugadores.

El marcador final no refleja las malas sensaciones que ofreció el conjunto 'culer' en el duelo del pasado jueves, en el que llegó a perder hasta de 25 puntos. Esta actuación desastrosa hizo explotar al Palau Blaugrana, que mostró su descontento con pañoladas y cánticos contra la directiva, harto de la irregularidad del equipo de Joan Peñarroya, que ahora mismo está fuera del 'Play In' con un balance de 3-3.

Joel Parra (17 puntos) y Tornike Shengelia (13 puntos) fueron los únicos jugadores que estuvieron a la altura en el choque frente al Zalgiris. Especialmente negativa fue la actuación del alero estadounidense Will Clyburn, quien se quedó sin anotar y que únicamente intentó dos lanzamientos, mostrando una versión muy discreta tras un gran inicio de temporada.

Clyburn intentará redimirse frente a un equipo que conoce muy bien tras pasar las dos últimas temporadas en la Virtus Bolonia. Además, el estadounidense consiguió recuperar sensaciones en la victoria del pasado sábado en la Liga Endesa frente al Río Breogán (100-85), con 21 puntos en 17 minutos.

No fue un triunfo especialmente brillante del Barça, que se impuso tras un buen último cuarto (28-18), siendo para Joan Peñarroya "el mejor, tanto a nivel defensivo como ofensivo" de toda la temporada. El equipo del técnico catalán intentará mantener esta versión ante un rival de mayor entidad como el Armani Milan, que tiene un récord de dos victorias y seis derrotas en la Euroliga.

La plantilla dirigida por el veterano entrenador Ettore Messina viene de caer en casa (100-103) frente al Valencia Basket. Los 31 puntos del exjugador blaugrana Leandro Bolmaro no fueron suficientes para evitar la derrota del conjunto italiano, que tuvo en las manos de Armoni Brooks un triple para llevar el encuentro a la prórroga.

El base estadounidense realizó un buen encuentro (16 puntos) y será uno de los jugadores a tener en cuenta para el equipo blaugrana, que cuenta con la buena noticia del regreso de Darío Brizuela. El escolta español se perdió el duelo frente al Zalgiris por una molestias musculares y podrá estar a las órdenes de Joan Peñarroya en este duelo clave para calmar con un triunfo los ánimos del Palau Blaugrana.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

BARÇA: Satoransky, Punter, Clyburn, Shengelia y Keita --posible quinteto inicial--; Brizuela, Marcos, Parra, Norris, Cale y Hernangómez y Vesely.

ARMANI MILAN: Ellis, Bolmaro, Shields, Ricci y Booker --posible quinteto inicial-- Mannion, Sestina, Brooks, Flaccadori, Guduric, Diop y Dunston.

--ÁRBITROS: Difallah, Ryzhyk y Bissuel.

--PABELLÓN: Palau Blaugrana.

--HORA: 20.30/Movistar+.