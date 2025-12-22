El Barça defiende el coliderato en su visita al vigente campeón Fenerbahçe

El jugador del Barça Myles Cale - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Barça visita este martes (18.45 horas) al Fenerbahçe en el Ülker Sports Arena, en la decimoctava jornada de la Fase Regular de la Euroliga, con los blaugranas en busca de una victoria que les permita mantener el coliderato y aumentar su racha a diez triunfos consecutivos, aunque por delante tienen una difícil visita al vigente campeón de la competición.

Los de Xavi Pascual igualaron al líder Hapoel Tel Aviv tras el memorable triunfo del pasado viernes frente al Kosner Baskonia por 134-124. Con estos 134 puntos anotados, el Barça consiguió romper el récord histórico de la Euroliga, superando los 130 puntos que anotó el Real Madrid en su victoria frente al Anadolu Efes el 6 de enero de 2024.

El gran protagonista de la noche fue Kevin Punter con 43 puntos y 40 de valoración, liderando la remontada 'culer' en la segunda prórroga, antes de lograr la victoria en el tercer tiempo extra. El escolta estadounidense sigue con su excelente estado de forma, que le valió para ser nombrado MVP de la decimoséptima jornada y demostrar que es el líder del nuevo Barça de Xavi Pascual.

La única mala noticia del partido fue la lesión de Will Clyburn, quien sufrió una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda que le tendrá unas seis semanas de baja. La ausencia del alero estadounidense se suma a las de Juan Núñez y Tornike Shengelia, quien se ha perdido los últimos cuatro encuentros por unas molestias en el pubis que le apartan de este duelo frente a los turcos.

Los dos jugadores que estarán disponibles serán Nico Laprovittola y Jan Vesely, tras regresar en los partidos frente al Kosner Baskonia y al Joventut de Badalona, respectivamente. El pívot checo disputó once minutos en el derbi catalán del pasado domingo de la Liga Endesa, que terminó con triunfo blaugrana por 90-80 y aumentó su racha a nueve victorias consecutivas.

Con el objetivo de extender este gran momento, el Barça visita este martes al vigente campeón Fenerbahçe. El conjunto de Sarunas Jasikevicius no arrancó bien la temporada, pero en las últimas semanas ha vuelto a rendir a un gran nivel para ascender hasta la quinta posición, con un récord de diez triunfos y seis derrotas, aunque con un partido menos que deberá disputar frente al Olympiacos.

La derrota del pasado miércoles frente al Panathinaikos puso fin a una racha de doce victorias consecutivas, seis de ellas en la Euroliga. El conjunto turco se recuperó con un triunfo frente al Olimpia Milano, pero cayó de manera sorprendente el pasado sábado frente al Trabzonspor por 99-73, en la que fue su segundo derrota en la liga turca.

Tras las marchas de Nigel Hayes-Davis y la de Marko Guduric, el nuevo fichaje Talen Horton-Tucker se ha convertido en el gran líder del equipo del extécnico 'culer' Sarunas Jasikevicius. Con 14,3 puntos por partido, el escolta estadounidense será el mayor peligro para la defensa blaugrana, que buscará asaltar la pista del vigente campeón y mantener el coliderato, e incluso colocarse como líder en solitario en caso de derrota del Hapoel Tel Aviv.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

FENERBAHCE: Hall, Horton-Tucker, Biberovic, Melli y Birch; Bacot Jr, Birsen, Baldwin IV, Mahmutoglu, Boston Jr, Zagars y Colson.

BARÇA: Satoransky, Punter, Cale, Norris y Hernangómez --posible quinteto inicial--; Marcos, Norris, Brizuela, Keita, Kusturica, Laprovittola y Parra.

--ÁRBITROS: Hordov, Foufis y Kardum.

--PABELLÓN: Ülker Sports Arena.

--HORA: 18.45 horas/Movistar Plus.