Darío Brizuela, Barça - Estrella Roja - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

El Barça se desquicia contra el Estrella Roja

El gran partido de Robinson, Parra y Brizuela murió en la prórroga bajo protestas a los árbitros

MADRID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Barça perdió (100-103) este viernes contra el Estrella Roja el duelo de la jornada 13 de la Euroliga celebrado en el Palau Blaugrana, el segundo tropiezo seguido y esta semana, tras una amarga prórroga, que descuelga al equipo catalán del 'Top 4'.

Los de Aleksander Sekulic vieron asaltado su pabellón de nuevo en esta semana de doble ración europea, tres días después de que lo hiciera Paris Basketball. Con la misma igualdad y emoción, el Barça vio escaparse un triunfo que hizo méritos para cosechar con Justin Robinson (21 puntos y 9 asistencias), Joel Parra (20 puntos, con seis de siete en triples) y Darío Brizuela (22 y 31 de valoración).

Sin embargo, de menos a más, el Estrella Roja fue conectando defensa y ataque. El primer cuarto fue blaugrana, pero ya en el segundo los del técnico español Ibon Navarro enchufaron cinco triples, liderados por un Tyson Carter que, recogiendo el testigo de Jared Butler, terminó como máximo artillero (31 puntos). El Barça perdió el mando y no lo recuperó hasta el último cuarto.

Las pérdidas lastraron a los locales, aunque Brizuela y Parra parecieron tener respuestas para todo. Carter abrió brecha de nuevo en la reanudación (49-58), pero los de Sekulic remaron contracorriente, con Robinson ya asumiendo galones en el última parcial. Hubo entonces intercambio de golpes, y perdidas en los locales que pudieron ser definitivas. No las castigó del todo Estrella Roja y, con protagonismo de un Olek Balcerowski que pudo incluso lesionarse en la acción defensiva, el Barça tuvo la última para ganar, pero falló esta vez Robinson.

En la prórroga, otra vez señalado Tyrese Martin por la falta de intensidad y otra pérdida, el cuadro culé encontró a Robinson y Brizuela, pero también una fuerte defensa de los serbios. La tensión subió y las decisiones arbitrales, con Parra pidiendo contactos y Butler forzando la personal al otro lado, desquiciaron a un Barça sentenciado entre técnicas. Los de Ibon Navarro sacaron la octava victoria, igualando a los locales, de un Palau enrabietado.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: BARÇA, 100 - ESTRELLA ROJA, 103. (40-44, al descanso).

--EQUIPOS.

BARÇA: Robinson (21), Martin (4), Minaya (6), Parra (20) y Nebo (7) --quinteto inicial--; Ubal (2), Núñez (4), Brizuela (22), Umude (3), Nkamhoua (-), Balcerowski (11), Kone (-).

ESTRELLA ROJA: Jones (-), Weiler-Babb (7), Nwora (13), Ojeleye (9) y Koloko (11) --quinteto inicial--; Baldwin (2), Butler (16), Davidovac (8), Izundu (2), Kramer (-), Dobric (4), Carter (31).

--PARCIALES: 23-15, 17-29, 26-24, 19-17, 15-18.

--ÁRBITROS: Mogulkoc, Foufis y Theis. Eliminados Umude, Parra y Robinson.

--PABELLÓN: Palau Blaugrana.