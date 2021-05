Barça y Efes, el último baile por la Euroliga

El cuadro culé busca su tercer título 11 años después del último

MADRID, 29 May. (EUROPA PRESS) -

El Barça busca este domingo (20.30) su tercer título de la Euroliga, el primero desde 2010, en la final que le mide al Anadolu Efes en el Lanxess Arena de Colonia (Alemania), una larga espera para estar en el último escalón y lograr la gloria.

El cuadro culé ha tocado fondo en distintos sótanos de su historia en la última década, la que además encumbró a su eterno rival, el Real Madrid de Pablo Laso. Tras el fin de un ciclo quemado con Xavi Pascual, una sucesión de proyectos, entrenadores y mala selección de jugadores imperó en el Palau.

La inversión mejoró, con los fichajes de Cory Higgins, Nikola Mirotic o Brandon Davies, pero en una temporada marcada por la pandemia de coronavirus, el año pasado, el cuadro culé se quedó a medias. Fue la despedida de Svetislav Pesic, en la final de la Liga Endesa y con buenas sensaciones en Europa hasta la cancelación.

El verano pasado aterrizó en la Ciudad Condal Sarunas Jasikevicius, el añorado guerrero azulgrana que traería sobre todo el carácter a un equipo ganador. El exjugador del Barça hizo funcionar y creer a una plantilla llena de estrellas hasta llegar al último escalón, a base de exigencia máxima en la cancha.

El proyecto culé está donde quería estar y para crecer y cimentar su futuro no hay nada mejor que una Euroliga en el palmarés. Para el Barça, que vuelve a esta final 11 años después, la espera ha sido larga pero queda el último baile. El Efes, verdugo del Real Madrid en los 'playoffs', espera en un desenlace de altos vuelos, con el MVP Micic y Larkin como grandes amenazas de un ciclón.

El inicio de la 'Final Four' ya fue no apto para cardiacos, para ambos equipos. El Barça, después de una buena primera parte, ganó al AX Armani Exchange Milan con una canasta de Higgins sobre la bocina, después de que Punter fallara la suya, y con la lesión final de un Calathes que siendo duda no tiene nada grave. Por su parte, el Efes tuvo que soplar y rezar para que el lanzamiento de Clyburn se quedara corto y no firmara una épica remontada el CSKA.

Los turcos, con otro buen carácter en el banquillo como Ergin Ataman, aspiran a su primera Euroliga, después de tomarse la revancha ante los rusos de la final perdida en 2019. Fue la última celebrada, ya que en 2020 la pandemia dejó desierto el trono que busca un Barça que necesita su mejor versión para levantar campeones de Europa en el idílico regreso de Pau Gasol.

El doble campeón de la NBA fichó hace tres meses por el club que le vio nacer, un regreso que no solo era romanticismo. El pívot, a sus 40 años, logró ser competitivo hasta ser fundamental para el Barça, tras más de dos años sin jugar. Pau, con una carrera sin igual y unos Juegos Olímpicos en la retina, quiere la guinda de una Euroliga para ser grande entre los grandes con su Barça.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

BARÇA: Calathes, Higgins, Abrines, Mirotic y Davies --posible quinteto inicial--; Westermann, Hanga, Bolmaro, Smits, Gasol, Oriola, Kuric y Claver.

ANADOLU EFES: Larkin, Micic, Simon, Moerman y Sanli --posible quinteto inicial--; Beaubois, Singleton, Anderson, Dunston, Pleiss, Balbay y Tuncer.

--ÁRBITROS: Pukl, Latisevs y Vilius.

--PABELLÓN: Lanxess Arena.

--HORA: 21.00/DAZN.