El Barça ficha al base estadounidense Justin Robinson hasta 2028

El Barça ficha al base estadounidense Justin Robinson, en la foto en su revisión médica, hasta 2028 - FCB

BARCELONA, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Barça de baloncesto ha anunciado este lunes el fichaje del base estadounidense Justin Robinson, de 28 años, que firma hasta el 30 de junio de 2028 tras completar una destacada temporada de debut en la Euroliga con el Paris Basketball francés.

"Es un honor tener la oportunidad de jugar en un club tan grande y prestigioso como el Barça. Estoy muy agradecido y muy feliz", aseguró Robinson a los medios del club tras superar el reconocimiento médico. "Quiero seguir siendo yo mismo, aportar en ataque y en defensa y hacer lo que el equipo necesite para ganar", añadió.

El director de juego, de 28 años y 1,85 metros, llega al Palau Blaugrana para reforzar la dirección del equipo gracias a su velocidad, capacidad para generar juego y amenaza tanto en el lanzamiento exterior como en las penetraciones hacia el aro.

Nacido en Manassas (Virginia), Robinson se formó en la Universidad de Virginia Tech antes de iniciar una trayectoria profesional que le llevó a disputar 68 partidos en la NBA con Washington Wizards, Oklahoma City Thunder, Milwaukee Bucks, Sacramento Kings y Detroit Pistons, además de competir en la G League.

Tras una etapa en Australia, el estadounidense dio el salto al baloncesto europeo. En la temporada 2023-24 disputó nueve partidos con el Río Breogán en la Liga Endesa, contribuyendo a la permanencia del conjunto gallego, antes de brillar en el Trapani Shark italiano, donde fue elegido MVP del mes de noviembre y acabó incluido en el mejor quinteto de la competición.

Su rendimiento le abrió las puertas del Paris Basketball, con el que debutó la pasada campaña en la Euroliga, promediando 14,6 puntos, 4,5 asistencias y 14,4 créditos de valoración en 36 encuentros. Entre sus actuaciones más destacadas figuran los 35 puntos y 39 de valoración ante Olympiacos o los 25 puntos, seis asistencias y 35 de valoración que le dieron el premio al MVP de la jornada 37.

Además, Robinson fue subcampeón de la liga francesa con el Paris Basketball, donde firmó una media de 13 puntos y 4,1 asistencias por partido antes de dar el salto al conjunto 'culer', que todavía no tiene entrenador tras la salida de Xavi Pascual.