El Barça juega una primera final en Kaunas

Archivo - Willl Clyburn, del Barça, en acción durante el partido de la Euroliga 2025/26 contra el Zalgiris Kaunas en el Palau Blaugrana, el 23 de octubre de 2025 - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

BARCELONA, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Barça visita este jueves al Zalgiris Kaunas en el Zalgirio Arena (19.00 horas) en la jornada 35 de la Fase Regular de la Euroliga, en un duelo directo por estar en el 'Play-off' entre dos equipos igualados a triunfos en la tabla y que tienen la aspiración de meterse en esos cuartos de final sin tener que pasar por el 'Play-in' previo.

Dos históricos se ven las caras en un Zalgirio Arena que será un infierno verde de nuevo para los blaugranas, que saben que ganar les daría alas de cara al tramo final de esta Fase Regular al que le quedan, contando el duelo en Lituania, cuatro partidos. Cuatro finales; y esta es la primera.

En el duelo del Palau Blaugrana de la primera vuelta el Zalgiris se llevó el triunfo por un claro 73-88. Así que el Barça tendrá difícil recuperar el basket average, pero lo que sí deben pelear y perseguir hasta el final en Kaunas es una victoria que les sitúe por encima de su rival, ya que ahora mismo ambos equipos están con un balance de 20-14, con Zalgiris sexto y el Barça, octavo.

"Es un partido muy, muy, muy difícil, contra un rival que lo está haciendo súper bien y que nos exigirá el máximo. Pero iremos con toda la mentalidad de intentar ganar", aseguró Xavi Pascual en la previa de este importantísimo y clave choque europeo, ante un Zalgiris contra el que tienen un balance histórico favorable de 32-9 pero que fue capaz de asaltar el Palau en el arranque de curso.

Y lo hizo con un gran Maodo Lo, autor de 20 puntos y 5 asistencias, en un duelo en el que el Barça tan solo se apuntó el último parcial cuando el triunfo verde estaba ya más que cerrado. Pero de aquel equipo entrenado por Joan Peñarroya a este actual, a las órdenes de Xavi Pascual, hay un mundo.

Pero todo ello debe trasladarse a una complicada pista en la que el Zalgiris de Tomas Masiulis no ha perdido en sus últimos seis duelos europeos. Y por ahí han pasado Bayern de Múnich, Real Madrid, Estrella Roja o AS Monaco. Así que no será nada fácil para el Barça ganar esta primera final en la carrera final hacia los 'Play-offs'.

El acude a Kaunas sin los bases Nico Laprovittola y Juan Núñez, siendo ambos bajas de larga duración, mientras que el equipo lituano, que viene de ganar en la pista del líder Fenerbahçe (82-92), tampoco podrá contar seguramente con Mantas Rubstavicius, quien se perdió los encuentros de las jornadas 33 y 34 y abandonó su último partido doméstico por una lesión en la pierna.

Estas ausencias condicionan los planes de ambos entrenadores, que deberán ajustar rotaciones y tácticas de cara a un duelo que mantiene la emoción en la lucha por la clasificación para los 'Play-offs' al decantar la balanza a favor de lituanos o catalanes, que están en una buena racha de tres victorias consecutivas --ante Estrella Roja, Anadolu Efes y Valencia Basket-- que quieren ampliar a cuatro.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

ZALGIRIS KAUNAS: Williams-Goss, Francisco, Butkevicius, Tubelis y Wright --posible quinteto inicial--; Brazdeikis, Giedraitis, Lo, Sleva, Birutis, Sirvydis y Ulanovas.

BARÇA: Satoransky, Punter, Clyburn, Shengelia y Vesely --posible quinteto inicial--; Marcos, Cale, Norris, Brizuela, Hernangómez, Fall y Parra.

--ÁRBITROS: Javor, Kardum y Udyanskyy.

--PABELLÓN: Zalgirio Arena.

--HORA: 19.00/Movistar+.