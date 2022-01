El Barça levanta el ánimo con el Clásico

Los de Jasikevicius dominan al Real Madrid desde el segundo cuarto

MADRID, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Barça se quedó (75-85) el Clásico de la Liga Endesa este domingo ante el Real Madrid, celebrado en el WiZink Center y de la jornada 16 aplazada desde el dos de enero, con una sólida versión en defensa y una actuación coral y más decidida que el líder, para recuperar la confianza en un momento delicado.

Los de Sarunas Jasikevicius, que venían de cuatro derrotas en cinco partidos, ganaron en casa de su eterno rival con Sanli (17 puntos), Kuric (17), Laprovittola y Mirotic como los más destacados. El Madrid se encomendó a los triples, sin acierto, y a un arreón final insuficiente, y volvió a caer ante su único verdugo en 23 partidos. La racha de los de Pablo Laso solo tiene dos borrones, un Barça vigente campeón de Liga que aspira a repetir.

Los primeros 20 minutos fueron un buen aperitivo, un afilar de espadas en busca de los héroes de una igualada lucha. El regreso tras COVID de Tavares fue más rotundo que el de Mirotic, con el pívot intimidando bastante en la pintura local. Taylor puso el acierto exterior de los blancos, aunque el triple fue más arma de los catalanes, con un Kuric también entonado.

Ambos equipos anotaron y fueron agresivos, con el Madrid ganando por momentos el rebote para poner su ritmo en ataque y sacar el primer colchón (24-18). El Barça apretó en defensa y con Davies ganó la batalla por dentro. El equipo culé cambió la dinámica, aportando Higgins, y pasó a dominar el marcador con peligro para los de Laso. Un triple de Llull lo maquilló al descanso (40-42).

La reanudación confirmó el mando visitante en el partido, con el Madrid también siguiendo la fórmula del '23'. Las mandarinas de Llull terminaron entrando pero no fue suficiente ante un juego muchos más aseado en el rival. El Barça movió el balón, mordió para sumar alguna pérdida más en el casillero local y cerró mejor el rebote. Sanli, con 11 puntos, eclipsó a Tavares.

Los de Laso se fueron a remolque en esa inercia peligrosa de cara al último cuarto (54-63), pero se podía esperar la reacción del Madrid. El Barça se cargó de faltas y perdió el control del rebote por culpa de un gran Poirier. Williams-Goss dio otro paso adelante en los locales y el Palacio también se metió en el partido.

El líder tuvo que ir al límite y así llegó la polémica, con los locales reclamando faltas no señaladas y encajando técnicas. Laprovittola leyó bien el final y Mirotic sentenció con el triple decisivo, dos ex del Madrid que permiten al Barça seguir muy metido en la pelea por el liderato. Los de Laso no le pudieron dedicar la victoria a Felipe Reyes, homenajeado ante el que fue su público.

FICHA TÉCNICA:

--RESULTADO: REAL MADRID, 75 - BARÇA, 85. (40-42, al descanso).

--EQUIPOS:

REAL MADRID: Williams-Goss (7), Abalde (8), Taylor (8), Yabusele (7) y Tavares (12) --quinteto inicial-- Deck (4), Heurtel (4), Poirier (8), Rudy Fernández (3), Randolph (-), Llull (11), Hanga (3).

BARÇA: Calathes (4), Laprovittola (9), Kuric (17), Smits (3) y Sanli (17) --quinteto inicial--; Higgins (8), Martínez (-), Mirotic (13), Davies (8), Hayes (-), Jokubaitis (6), Nnaji (-).

--PARCIALES: 24-18, 16-24, 14-21, 21-22.

--ÁRBITROS: Jiménez, Perea y Olivares. Sin eliminados.

--PABELLÓN: Wizink Center, 7.049 espectadores.