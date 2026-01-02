El Barça llega en racha al Clásico y el Valencia Basket arrasa Miribilla

Barça - Casademont Zaragoza, Palau Blaugrana - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

MADRID 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Barça venció con autoridad (100-80) al Casademont Zaragoza este viernes en una jornada 13 de la Liga Endesa que dejó otra exhibición del Valencia Basket, con un 72-116 al Surne Bilbao Basket donde firmaron la mejor anotación de una mitad en la ACB.

El cuadro catalán suma y sigue con Xavi Pascual, siete victorias seguidas en Liga antes de visitar la capital el domingo para medirse al Real Madrid. El Barça empezó su asalto a la novena victoria, afianzando el 'Top 8' de acceso a Copa del Rey, con un 27-11 en el segundo cuarto. Youssoupha Fall (11 puntos, 9 rebotes y 20 de valoración) fue el mejor de los locales.

Los de Pascual no lo ataron del todo en defensa, pero dominaron el rebote y tuvieron un acierto coral que no alcanzó un equipo maño que viene siendo bestia negra de los culés en las últimas temporadas. Miles Norris, Tomas Satoransky y Nicolás Laprovíttola destacaron también en un Barça que buscará ahora de romper el idilio del Madrid con su afición (37 victorias seguidas en Liga).

Mientras, el Valencia Basket arrasó en su visita a Miribilla con su mejor marca anotadora de la temporada. Los de Pedro Martínez despegaron en el segundo tiempo, donde el Surne Bilbao Basket, liderado en el primer tiempo por Luke Petrasek, no pudo seguir el ritmo de un aspirante a todo esta campaña. El equipo 'taronja' firmó 79 puntos tras el descanso, récord histórico ACB, con una actuación coral en la que destacó Jean Montero (22 puntos y 26 valoración).

Junto a Montero, Brancou Badio marcó también el camino en el tercer cuarto y, en el último parcial, aprovecharon sus minutos Xabier López-Arostegui y Braxton Key. El Valencia, que además dobló en rebotes a los vascos (23-43), voló en Bilbao para sumar la décima victoria liguera, mientras los 'hombres de negro', que encajaron solo su segunda derrota en casa, se quedan en cinco.

Por otro lado, el Bàsquet Girona sumó la sexta, importante para postularse para la Copa, en un emocionante derbi contra el BAXI Manresa (95-97). Martinas Geben (28 puntos y 37 de valoración) asaltó el Nou Congost con su actuación estelar y una canasta sobre la bocina para decidir un duelo directo para perseguir el 'Top 8'.

Además, el Hiopos Lleida venció (79-87) al MoraBanc Andorra para sumar la quinta del curso y romper una mala dinámica de seis derrotas consecutivas. El cuadro catalán fue de menos a más hasta ganar en el Principado, con un trabajo repartido aunque James Batemon (19 puntos), György Golomán (15) y Oriol Paulí (17 de valoración) tuvieron un rol especial.