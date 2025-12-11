El Barça mide su progreso ante la 'bestia' de Olympiacos

El jugador del Barça Kevin Punter - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Barça recibe este viernes (20.30 horas) al Olympiacos en el Palau Blaugrana, en la decimoquinta jornada de la Fase Regular de la Euroliga, un encuentro de máxima exigencia para el equipo de Xavi Pascual, que superó con nota su primer test importante frente al Estrella Roja (79-89) y que ahora se medirá a su 'bestia negra', contra la que ha perdido sus últimos cuatro partidos.

La afición blaugrana aún recuerda la eliminatoria de cuartos de final en 2024, que acabó venciendo el Olympiacos tras ganar el quinto partido (59-63) en el Palau Blaugrana, dejando a los de Roger Grimau a las puertas de la 'Final Four' después de tener dos oportunidades para cerrar la eliminatoria.

Este duelo llega con ambos equipos situados en la zona caliente de la clasificación, con el Barça sexto con un balance de 9-5 y defendiendo la última plaza de acceso directo a 'Play-Offs', mientras que Olympiacos, con un partido menos, es séptimo con 8-5 en su haber.

Una victoria blaugrana permitiría mantener al club de El Pireo por detrás pase lo que pase en la próxima jornada, pero una derrota igualaría a ambos y daría a los griegos una opción clara de adelantarlos en la tabla. Y Olympiacos ha ganado cuatro de los últimos cinco duelos contra los blaugranas, incluidas las dos últimas visitas al Palau Blaugrana.

El equipo de Xavi Pascual llega a la cita en buena dinámica y con señales claras de crecimiento desde la llegada del técnico de Gavà, en su segunda etapa en el banquillo blaugrana. Tras la ajustada derrota en la pista de Anadolu Efes en su debut (74-73), el Barça se recompuso venciendo en casa al ASVEL Villeurbanne (88-78) y dio un golpe de autoridad en Belgrado.

Allí brilló Will Clyburn con 22 puntos y 5 rebotes defensivos, aunque el estadounidense sigue mostrando cierta irregularidad en su primera campaña como blaugrana. El bloque titular, veterano y muy definido, está funcionando bajo un plan más continuista y menos rotativo que el de Joan Peñarroya, lo que está dando solidez al conjunto en ambos lados de la pista.

Enfrente estará un Olympiacos entrenado por Georgios Bartzokas, extécnico del Barça, que regresa de nuevo al Palau junto a referentes reconocibles para la afición como Kostas Papanikolaou o Sasha Vezenkov. Su trayectoria reciente lejos de casa no es la mejor, con derrotas en Belgrado (91-80) y Milán (88-87), y con su última victoria como visitantes fechada el 24 de octubre en Múnich (71-96).

Aun así, su consistencia táctica y la identidad de juego que mantienen desde hace años los convierten en un rival siempre incómodo. "Olympiacos lleva mucho tiempo con su entrenador, tienen un ADN muy definido, juegan de memoria. Es un equipo 'top' de Euroliga con una plantilla que les permite que no se noten las lesiones. Nos harán un partido muy difícil", advirtió Xavi Pascual en la previa.

"Prefiero dar gas. Estar positivos y luego ver qué pasa. Hay que ir a por todas. El Barça no puede permitirse el lujo de pensar que no puedes. El Barça tiene que aspirar a ganar todos los títulos. Estamos vivos. Lo más importante es que estemos todos sanos, si no nos costará mucho", añadió el técnico.

Los blaugranas afrontarán el partido sin Nico Laprovittola, baja unas cuatro semanas por una lesión en el aductor confirmada el pasado 26 de noviembre, ni Juan Núñez, que sufre una lesión de rodilla que lo mantendrá fuera hasta abril.

En Olympiacos tampoco estarán Tyson Ward, Shaq McKissic, Keenan Evans y Moustapha Fall, todos lesionados, mientras que el recién fichado Monte Morris sigue en Estados Unidos y aún no ha sido inscrito. Frank Ntilikina ya ha regresado a la actividad tras perderse la Jornada 13, pero las bajas de larga duración siguen lastrando las rotaciones de Georgios Bartzokas.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

BARÇA: Satoransky, Punter, Clyburn, Shengelia y Vesely --posible quinteto inicial--; Marcos, Cale, Norris, Brizuela, Hernangómez, Fall y Parra.

OLYMPIACOS: Walkup, Fournier, Papanikolau, Vezenkov y Milutinov --posible quinteto inicial-- Ward, Dorsey, Lee, Hall, Peters, Antetokounmpo y Larentzakis.

--ÁRBITROS: Radovic, Racys y Boubert.

--PABELLÓN: Palau Blaugrana.

--HORA: 20.30 horas/Movistar+.