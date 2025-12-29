El Barça quiere volver a la senda del triunfo ante su verdugo Mónaco

Archivo - Los jugadores Tomas Satoransky y Elie Okobo durante el último Barça-Mónaco - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

BARCELONA, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Barça recibe este martes (20.30 horas) al AS Mónaco en el Palau Blaugrana, en la decimonovena jornada de la Fase Regular de la Euroliga, un encuentro en el que los blaugranas volverán a verse las caras con el conjunto monegasco, su verdugo el curso pasado después de eliminarles en los 'Playoffs' y ante el que buscarán volver a la senda de la victoria tras la derrota de la pasada jornada frente al Fenerbahçe.

Esta última eliminatoria entre catalanes y monegascos se terminó decidiendo en el quinto partido, con Kevin Punter disponiendo de un triple para clasificar al Barça para la 'Final Four'. El tiro del escolta estadounidense no entró y fue el equipo de Vassilis Spanoulis el que logró el pase a las semifinales, donde vencieron al Olympiacos, pero no lograron el título tras perder la final contra el Fenerbahçe.

Precisamente, el vigente campeón fue el último rival europeo del conjunto blaugrana, que sumó su segunda derrota con Xavi Pascual tras caer por un ajustado 72-71. Tres tiros libres de Wade Baldwin IV decidieron un partido muy polémico, en el que la diferencia de tiros libres (24 para el Fenerbahçe por 4 para el Barça) tuvo una gran influencia en el resultado final del choque.

Con este tropiezo, el equipo 'culer' puso fin a una racha de nueve victorias consecutivas. Cinco de estos triunfos habían llegado en la Euroliga, donde ha pasado de ser colíder junto al Hapoel Tel Aviv a la cuarta posición, aunque con el mismo récord --12 triunfos y 6 derrotas-- que el Valencia Basket y el Panathinaikos.

El conjunto blaugrana se recuperó bien de este tropiezo europeo logrando un triunfo de mérito el pasado domingo frente al Bilbao Basket por 66-71. El Barça consiguió romper el invicto en casa del conjunto bilbaíno a pesar de contar con las bajas de Will Clyburn, Juan Núñez, Tornike Shengelia y Jan Vesely, con los dos últimos teniendo opciones de regresar en este duelo frente al AS Mónaco.

El pívot checo fue baja de última hora por un cuadro gripal, del que se espera que esté recuperado para disputar el partido de este martes. Mientras que el ala-pívot georgiano se ha perdido los últimos seis encuentros por unas molestias en el pubis, aunque podría regresar y protagonizar el gran duelo del choque frente al exjugador blaugrana Nikola Mirotic.

El ala-pívot hispano-montenegrino regresará una vez más al Palau Blaugrana, la que fue su casa entre 2019 y 2023. Tras su etapa en el Armani Milán, Mirotic decidió firmar este verano por el AS Mónaco, donde no está teniendo una primera temporada sencilla, aunque brilló en la victoria de la pasada jornada frente al Real Madrid por 100-95, con 10 puntos en el último cuarto.

Este fue el undécimo triunfo del curso para el conjunto monegasco, que está situado en la sexta posición, con un récord de 11 victorias y 7 derrotas. En caso de asaltar el Palau Blaugrana, el Mónaco igualaría en la clasificación al Barça, que espera mantener su invicto en casa con Xavi Pascual y terminar el año con una victoria ante el que fue su verdugo la temporada pasada.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

BARÇA: Satoransky, Punter, Cale, Norris y Vesely --posible quinteto inicial--; Marcos, Norris, Brizuela, Keita, Hernangómez, Laprovittola y Parra.

AS MÓNACO: James, Okobo, Diallo, Blossomgame y Theis --posible quinteto inicial--; Nedovic, Michineau, Mirotic, Strazel, Tarpey, Hayes, Begarin y Makondou.

--ÁRBITROS: Pukl, Pastusiak y Tsaroucha.

--PABELLÓN: Palau Blaugrana.

--HORA: 20.30 horas/Movistar Plus.