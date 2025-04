El Barça reserva plaza de 'Playoffs' en Estambul

Parra y Parker lideran a los 'culers' en casa del Fenerbahçe de Jasikevicius

BARCELONA, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Barça ha ganado este miércoles al Fenerbahçe (75-83) en el Ulker Sports and Event Hall, en la jornada 33 de la Fase Regular de la Euroliga, para prácticamente abonarse a los 'Playoffs' ya que, a falta de una única jornada, dependerá de sí mismo para evitar el 'Play-In' previo gracias a otro triunfo, el segundo en esta campaña, ante un 'Fener' de Sarunas Jasikevicius que podría perder su condición de líder con este tropiezo, el primero en tres meses delante de su afición.

Tenía todo en contra el Barça para salir vivo de Estambul pero la pasión turca que pareció calarse en la piel de los blaugranas permitió a los de Joan Peñarroya darle la vuelta al choque en una enorme segunda parte, liderados por los puntos de Jabari Parker y la entrega de Joel Parra, en la que los 'culers' parecían el líder y el equipo local. Triunfo clave, dedicado seguramente a Chimezie Metu, para soñar con todo.

En la visita al que era líder de la competición, un Fenerbahçe que no perdía en el Ulker Sports and Event Hall desde el pasado 12 de diciembre --cuando cayó derrotado (69-99) por el AS Mónaco--, el Barça se creció. No sin dudas, no sin sombras, pero se creció y remontó el 50-39 al descanso en un buen tercer cuarto y, sobre todo, en un último parcial (9-21) donde anuló a los turcos en ataque y halló varias vías de perforación en la defensa local. Hubo nervios y algún error no forzado en el Barça, pero en esos 10 minutos finales sobre todo hubo una mejor defensa, un equipo inspirado por la garra de Parra y con un Jabari Parker vestido de 'MVP' para, en una noche de perfil más bajo para el recién renovado Kevin Punter, sellar un triunfo vital.

El Barça abrió el partido con un 0-5 inicial pero luego llegó a perder de 15 puntos en el arranque de la segunda mitad, para remontar con parciales que llegaron a ser de 0-11 y coger una máxima renta de +11 (70-81). Todo ello en apenas unos minutos, y para dar lugar a un final de infarto, lleno de errores incomprensibles en ambos lados pero con un Barça que supo buscar la suerte para tumbar al líder y soñar con esos 'Playoffs' que tiene ahora más cerca; a tiro de última victoria, en casa contra la Virtus Bolonia.

Porque la derrota obligaba al Barça a sacar la calculadora para saber si se veía obligado a pasar por el 'Play-In' para seguir vivo en la competición. Ahora, con esta gran victoria, en un Barça plagado de bajas en el cómputo global de la competición, la calculadora se usará en positivo. Seguramente hará falta ganar a la Virtus, pero una combinación de resultados podría valerle al Barça incluso en caso de derrota final. De momento, el escenario a la salida de Estambul es el mejor posible.

Los 24 puntos de Jabari Parker, la mayoría en el tramo decisivo, más los 15 puntos y 12 rebotes de Joel Parra, en unas dobles figuras de mucho méritos, fueron la punta de lanza de un Barça que obviamente fue de menos a más y donde también estuvieron bien Tomas Satoransky (15 puntos y 7 asistencias) y un Willy Hernangómez que, ante la inminente recuperación de Jan Vesely, se marcó un gran partido (10 puntos, 5 rebotes, 3 asistencias y 1 tapón).

Es cierto que con 75-81 en el marcador, a falta de poco más de un minuto, el Barça no supo cerrar el partido sino que más bien se encontró con un Fenerbahçe errático a más no poder. Fallaban todo los hombres de un desesperado Sarunas Jasikevicius, que ya perdió con estrépito en su regreso al Palau Blaugrana en la primera vuelta (90-63), pese al buen hacer de otro exblaugrana como Nigel Hayes-Davis, que terminó con 20 puntos e incrédulo viendo que su gran partido no sirvió para seguir líderes en solitario. Este Barça cree en la Euroliga.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: FENERBAHÇE, 75 - BARÇA, 83 (50-39, al descanso).

--EQUIPOS.

FENERBAHÇE: Zagars (5), Guduric (5), Biberovic (8), Hayes-Davis (20) y Sanli (8) --quinteto inicial--; Baldwin IV (14), Melli (2), Hall (6), Bango (-), Colson (5) y Birch (2).

BARÇA: Satoransky (15), Sarr (-), Anderson (2), Parker (24) y Fall (4) --quinteto inicial--; Punter (8), Brizuela (5), Hernangómez (10), Abrines (-) y Parra (15).

--PARCIALES: 23-21, 27-18, 16-23 y 9-21.

--ÁRBITROS: Radovic, Nedovic y Racys. Sin eliminados.

--PABELLÓN: Ulker Sports and Event Hall.