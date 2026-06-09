El Barça seca al Tenerife en el Palau

Tornike Shengelia, del Barça, durante el primer partido de semifinales del 'Playoff' de la Liga Endesa disputado entre el Barça y La Laguna Tenerife en el Palau Blaugrana de Barcelona - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Barça ha ganado este martes al La Laguna Tenerife (100-67) en el Palau Blaugrana en el primer partido de la serie de semifinales del 'Playoff' de la Liga Endesa, dejando secos a unos tinerfeños que deberán cambiar por completo el jueves para no irse de vacío a casa mientras que el Barça, que quizás jugó uno de los mejores partidos de la temporada, ya sabe qué debe hacer para acercarse más a una ansiada final.

No tuvo piedad el Barça de un Tenerife que había ganado en cuartos los dos duelos a domicilio contra el Real Madrid. Además, la derrota de los 'culers' en casa ante UCAM Murcia, también en cuartos, fue un aviso. Y de todo ello el Barça sacó una conclusión: ir a por todas. Y lo hizo, con una enorme primera mitad tanto a nivel defensivo, dejando a los tinerfeños en 27 puntos al descanso, como a nivel ofensivo, jugando de forma fácil y coral.

El Barça fue un vendaval que secó la laguna tinerfeña. Los de Xavi Pascual fueron haciendo mayor su máxima ventaja, que llegó a ser de +33 en la última jugada, para no dar opción alguna nunca de creer en la remontada a un Tenerife que, seguramente, optó por no cansarse de más una vez vio que el partido estaba, prácticamente de inicio, perdido. Aceptaron el 1-0 en contra y a guardar fuerzas para intentar llevar la serie igualada a San Cristóbal de La Laguna.

El conjunto blaugrana marcó territorio desde el salto inicial con un parcial de 7-0 liderado por un acertado Juani Marcos, autor de dos triples tempraneros. Tenerife reaccionó de la mano de Patty Mills y Thomas Scrubb para igualar el duelo (9-9), pero aquella fue la única vez que pudo discutir el marcador a los locales. La energía defensiva del Barça, con Clyburn frenando una clara opción de canasta visitante antes de castigar en el otro aro con un triple, devolvió el control a los de Xavi Pascual al cierre del primer cuarto.

El encuentro comenzó a romperse de verdad en el segundo periodo. Laprovittola encendió al Palau con dos triples consecutivos y el Barça enlazó un parcial de 11-0 que disparó la diferencia hasta los 18 puntos. Parra y Brizuela se sumaron al festival ofensivo de un equipo que encontraba ventajas con facilidad ante un Tenerife incómodo y sin fluidez. Un lanzamiento lejísimo de Laprovittola, prácticamente sobre la bocina de posesión, simbolizó la confianza blaugrana antes de que Clyburn dejara el 46-27 con el que ambos equipos se marcharon al descanso.

Marcelinho Huertas intentó cambiar el rumbo tras el paso por vestuarios. El veterano base brasileño lideró los mejores minutos visitantes junto a Kevin Yebo, reduciendo tímidamente la desventaja y tratando de dar algo de continuidad ofensiva a los canarios. Sin embargo, cada intento de acercamiento encontró respuesta inmediata en el Barça, que castigó una y otra vez desde distintas posiciones.

Ahí emergió con fuerza Shengelia. El georgiano dominó ambos tableros y enlazó una serie de acciones decisivas, incluidos dos triples consecutivos que devolvieron la renta por encima de los veinte puntos. Cuando Tenerife parecía haber evitado el golpe definitivo, Brizuela firmó una acción de cuatro puntos --triple más tiro adicional-- que terminó de desactivar cualquier esperanza visitante y dejó el partido visto para sentencia antes del último cuarto.

Tornike 'Toko' Shengelia fue junto a Darío Brizuela de lo mejor de un Barça que hizo una de esas actuaciones que merecen no señalar, ni en positivo ni en negativo, a nadie. Porque los 'culers' fueron mejores en todo. Y Pascual pudo dar minutos a aquellos jugadores que, como el español Willy Hernangómez, venían jugando menos. Y los aprovechó bien, el internacional español.

No titubeó el Barça ante el Tenerife de Marcelinho Huertas, como siempre ocacionado en la que fue su casa. No quiso el equipo catalán volver a caer en un Palau que debe ser un fortín en lo que queda de Liga Endesa. Esta noche el Tenerife igualó en una ocasión (9-9) el marcador, y no pudo ponerse por delante. El jueves, ante un Tenerife que seguro ofrecerá una mejor cara y versión para intentar no irse con todo en contra a Canarias, el feudo 'culer' deberá subir una marcha para ayudar a su Barça a que no se relaje, a que no dé nada por sentado.

El tramo final fue ya un ejercicio de control absoluto de los blaugranas. Brizuela siguió ampliando diferencias, Willy Hernangómez aprovechó los minutos con varias acciones cerca del aro, incluido un mate que levantó al Palau, y la ventaja alcanzó los 31 puntos tras una canasta del pívot madrileño. Laprovittola volvió a castigar desde el perímetro y el Barça acabó firmando su máxima renta con el 100-67 definitivo de Satoransky. Ambos equipos incluso dejaron correr la última posesión de un encuentro completamente decidido y que deja al conjunto catalán a una victoria de viajar a Tenerife con la serie encarrilada.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: BARÇA, 100 - LA LAGUNA TENERIFE, 67 (46-27, al descanso).

--EQUIPOS.

BARÇA: Marcos (6), Punter (4), Clyburn (5), Shengelia (14) y Fall (6) --quinteto inicial--; Cale (6), Vesely (4), Brizuela (18), Satoransky (6), Hernangómez (8), Laprovittola (12) y Parra (11).

LA LAGUNA TENERIFE: Huertas (8), Sastre (-), Scrubb (9), Doornekamp (4) y Yebo (16) --quinteto inicial--; Fernández (2), Van Beck (7), Fridriksson (-), Abromaitis (7), Alderete (2), Guerra (3) y Mills (9).

--PARCIALES: 19-11, 27-16, 26-21 y 28-19.

--ÁRBITROS: Peruga, Serrano y Torres. Sin eliminados.

--PABELLÓN: Palau Blaugrana, 4.571 espectadores.