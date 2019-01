Barça-Valencia, Real Madrid-Estudiantes, Baskonia-Joventut y Tenerife-Unicaja, duelos de Copa

Actualizado 21/01/2019 13:00:13 CET

MADRID, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

Barça Lassa-Valencia Basket, Real Madrid-Movistar Estudiantes, Kirolbet Baskonia-Divina Seguros Joventut e Iberostar Tenerife-Unicaja son los emparejamientos de la Copa del Rey de Madrid, donde el Barcelona y el Real Madrid no enfrentarían hasta una hipotética final.

Así lo dictaminó el sorteo celebrado este lunes en la sede de la Comunidad de Madrid, de cara al torneo que se disputará del 14 al 17 de febrero en el WiZink Center de la capital española, donde se dilucidará el primer gran título de la temporada.

Con el dúo cómico Pantomima Full aportando sus 'manos inocentes', El Barça, vigente campeón de Copa y que no llegaba al torneo como campeón de invierno desde 2011, quedó emparejado con el Valencia Basket en la eliminatoria de mayor poderío a priori.

El equipo azulgrana se está mostrando muy sólido en la Liga Endesa, donde acumula 15 victorias en 17 jornadas, y ya ganó hace tres meses por la mínima en la Fonteta (85-56). Por su parte, el equipo 'taronja' ha tenido que esperar hasta el último día para certificar su billete, lastrado una temporada más por las lesiones, aunque en teoría llegará con sus mejores hombres a punto para la Copa.

El ganador de este duelo se medirá en semifinales con el Iberostar Tenerife o el Unicaja, dos equipos que han calcado sus respectivos balance en la primera vuelta (11-6). En su último precedente, disputado hace apenas 15 días, el club canario se mostró muy superior en el Martín Carpena (61-78).

EL ESTUDIANTES SUEÑA CON SORPRENDER DE NUEVO AL REAL MADRID

En cuanto a la parte baja del cuadro, que se disputará el viernes 15, el mayor foco de interés residirá en el derbi entre un Real Madrid, que aspira a recupera su corona copera y un Movistar Estudiantes que le ganó al Montakit Fuenlabrada la plaza de anfitrión.

En teoría, el vigente campeón de Europa parte como claro favorito ante un vecino que está metido en la pelea por evitar el descenso, pero el club colegial ha mejorado sensiblemente en las últimas semanas y como muestra su victoria precisamente ante el Real Madrid (93-88) en el día de Reyes.

Por último, el Kirolbet Baskonia parte con ligero favoritismo ante el Joventut, un histórico que esta temporada ha resurgido volviendo a la Copa tras una etapa de muchos sinsabores deportivos y económicos. Hace dos jornadas, el equipo vitoriano ganó en Badalona, pero sufrió mucho para lograrlo (67-68).

Durante el sorteo, el presidente de la ACB, Antonio Martín, destacó que "lo que provoca la Copa del Rey es autenticidad, deporte en estado puro". "Yo la he jugado, la he disfrutado como directivo, como aficionado, la he ganado, la he perdido, y lo que importa es el hecho de pasármelo siempre bien porque es una competición distinta. Conviven ocho aficiones distintas mostrando una sintonía difícil de encontrar en el deporte", subrayó.

Por su parte, el presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, reconoció que "es un honor albergar esta Copa del Rey". "Tenemos dos grandes equipos de Madrid, se ha quedado fuera el Fuenlabrada, lo siento por ellos y les mando un abrazo, pero tenemos dos equipazos. Esta Copa es el reconocimiento de que Madrid es capaz de albergar cualquier deporte. Lo hacemos constantemente, este año tenemos la final de la Liga de Campeones de fútbol, la Copa Davis de tenis... Tenemos deporte para todos los gustos", apuntó.

--PROGRAMA DE LA COPA DEL REY.

-Jueves 14 de febrero.

1) Iberostar Tenerife - Unicaja 19.00 horas.

2) Barça Lassa - Valencia Basket 21.30.

-Viernes 15.

3) Kirolbet Baskonia - Divina Seguros Joventut 19.00.

4) Real Madrid - Movistar Estudiantes 21.30.

-Sábado 16.

Ganador 1 - Ganador 2 19.00.

Ganador 3 - Ganador 4 21.30.

-Domingo 17.

Final 19.30.