El base estadounidense Ike Iroegbu abandona el Valencia Basket

BARCELONA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Valencia Basket ha anunciado este jueves que el base estadounidense con pasaporte nigeriano Ike Iroegbu abandona el club 'taronja', con el que en el mes de septiembre firmó un contrato temporal de un mes para cubrir las bajas de los jugadores exteriores que tenía el equipo dirigido por Pedro Martínez.

Iroegbu llegó al Valencia Basket a mediados del mes de septiembre para disputar la Supercopa Endesa. El base norteamericano fue parte de la plantilla que logró el primer título de la temporada tras vencer al Real Madrid en la final. En su etapa como jugador 'taronja' ha disputado cinco encuentros, con un promedio de 5 puntos y 1,2 asistencias para un 3 de valoración.

"El club quiere agradecer la profesionalidad, la entrega y el trabajo realizados por Iroegbu durante el tiempo que ha defendido la camiseta de Valencia Basket, y le desea lo mejor en su futuro, tanto a nivel profesional como personal", ha finalizado el comunicado del equipo valenciano.