El base estadounidense Killian Hayes llega al Barça hasta final de temporada - FCB

BARCELONA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Barça ha anunciado este miércoles el fichaje del base estadounidense con pasaporte francés Killian Hayes, de 25 años y 1,95 metros de altura, que llega libre al Palau Blaugrana tras superar con éxito la revisión médica para reforzar la dirección de juego blaugrana hasta el próximo 30 de junio de 2027.

Formado en Francia pese a nacer en la localidad estadounidense de Lakeland, Hayes debutó con apenas 16 años en la primera división gala con el Cholet Basket (2017-2019), club en el que coincidió en el filial con su nuevo compañero Yoan Makoundou y desde donde brilló con la selección francesa en categorías inferiores --campeón y jugador más valioso del Eurobasket sub-16 y subcampeón e integrante del quinteto ideal del Mundial sub-17-- antes de pasar por el Ratiopharm Ulm alemán en el curso 2019-2020.

Elegido en el séptimo puesto del 'draft' de la NBA en 2020 por los Detroit Pistons, el exterior acumula seis temporadas y 239 partidos en la liga estadounidense, principalmente con la franquicia de Michigan --210 encuentros entre 2020 y 2024--, compartiendo vestuario con los hoy azulgranas Stanley Umude y Justin Robinson.

Además de breves etapas en los Brooklyn Nets --seis duelos a las órdenes de Jordi Fernández junto a Tyrese Martin y Tosan Evbuomwan-- y los Sacramento Kings, donde disputó 23 choques en la campaña 2025-2026, alternó ese tramo con 24 partidos en la 'G-League' entre los Long Island Nets y los Cleveland Charge.

La llegada de Hayes responde a la necesidad del conjunto blaugrana de cubrir las importantes bajas acumuladas en su juego exterior, especialmente en el puesto de base, donde el estadounidense Umoja Gibson permanece de baja por una distensión muscular en la pared abdominal izquierda y el español Juan Núñez continúa pendiente de evolución tras superar un esguince en el tobillo derecho.

Pero en el perímtero 'culer' se suman las ausencias por lesión del escolta Kevin Punter, fuera seis semanas por un esguince de tobillo, y del alero Tosan Evbuomwan, apartado alrededor de tres semanas por una rotura muscular en el oblicuo.

"Es un jugador con unas aptitudes físicas muy interesantes, que puede encajar bien con lo que tenemos y lo que estamos haciendo. Él estaba muy convencido de dar este paso y dejar atrás la etapa anterior", ha valorado el director deportivo del club catalán, Xevi Pujol, en declaraciones a los medios de la entidad tras cerrarse la incorporación de un perfil atlético, zurdo y versátil que también puede actuar como escolta.