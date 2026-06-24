La base Estel Puiggros se une al Gernika KESB

Estel Puiggros se une al Gernika KESB. - GERNIKA KESB

MADRID, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gernika KESB anunció este martes el fichaje de la baloncestista española Estel Puiggros Rovira, de 24 años y 1,76 metros de altura, y descrita por su nuevo club como "una jugadora joven, ambiciosa y con una amplia experiencia pese a su juventud".

"La base catalana llega a Maloste tras continuar su crecimiento en el baloncesto nacional durante las últimas temporadas. Formada en una de las canteras de referencia del baloncesto femenino estatal, Puiggros también acumuló experiencia en Estados Unidos, donde compitió en la NCAA, una etapa que contribuyó a ampliar su visión del juego y a desarrollar su capacidad competitiva", indicó el Gernika en una nota.

"Estel es una directora de juego con buena lectura, capaz de imprimir ritmo al equipo y de aportar intensidad en ambos lados de la pista. Su capacidad para defender, correr la cancha y generar situaciones para sus compañeras encaja perfectamente con la identidad de un Gernika KESB que volverá a competir en la Liga Femenina Endesa con la ambición y la energía que caracterizan al club", añadió el mismo comunicado oficial.

"Además de su recorrido en clubes, la nueva jugadora granate ha sido una habitual en las categorías inferiores de la selección española, participando en diferentes campeonatos internacionales y acumulando experiencia en escenarios de máximo nivel", subrayó el club vizcaíno.

La propia Puiggros admitió tener "muchas ganas de formar parte de este equipo" e igualmente "muchas ganas de conocer a la Marea Granate y de empezar a trabajar todos juntos". "Nos vemos muy pronto", apostilló en sus declaraciones después de conocerse su incorporación al Gernika.

"Con este fichaje, el Gernika KESB incorpora talento, carácter y proyección para una temporada ilusionante. Estel se suma al proyecto granate con el objetivo de seguir creciendo como jugadora y ayudar al equipo a competir al máximo nivel en cada partido", zanjó la nota de prensa.