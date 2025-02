Baskonia afronta su primera final en Belgrado

El conjunto de Pablo Laso no puede fallar en su visita al Partizán si quiere seguir aspirando al menos al 'Play-in'

MADRID, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Baskonia retomará este viernes su andadura en la Fase Regular de la Euroliga 2024-2025 con una primera 'final' en Belgrado donde rendirá visita (20.30 horas) al Partizán serbio con la casi obligación de ganar para no descolgarse ya de una manera casi definitiva de la pelea por el 'Top 10'.

El equipo vitoriano se fue al parón por la disputa de los diferentes torneos coperos y de la última 'ventana FIBA' con el alivio de sumar un triunfo también obligatorio en el Fernando Buesa Arena ante el Maccabi Tel Aviv israelí y mantener sus esperanzas de jugar la postemporada.

Los de Pablo Laso están con un balance de 11-15, a tres del décimo clasificado cuando restan tan sólo ocho jornadas, de las cuales, más de la mitad, cinco, tendrá que afrontar lejos del calor de su público, lo que dificulta sus opciones si no endereza su rumbo a domicilio ya que hasta el momento tiene 2-10. El 'Top 6' está más lejos, al doble de victorias, y parece casi inalcanzable en este momento.

"No he hecho un cálculo de decir que si ganamos cuatro partidos vamos a jugar el 'Playoff'. Sinceramente, pienso que lo importante es que el equipo haya ido creciendo durante la temporada, independientemente que hemos tenido situaciones que no te dejan como lesiones o el calendario. Seguimos teniendo nuestras opciones del 'Play-in'", expresó el técnico vasco en rueda de prensa.

El Baskonia, además, tendrá que enfrentarse a una situación un tanto inédita porque al no clasificarse para la Copa del Rey no compite oficialmente precisamente desde su victoria ante el conjunto macabeo del pasado 7 de febrero. En lo negativo puede afectar en el ritmo, aunque en lo positivo puede haber servido para aclarar ideas y recargar las pilas para el tramo final de temporada.

El primer paso para coger fuerzas es asaltar el Belgrado Arena donde, pese a que tendrá el aforo reducido por sanción, apretará como es habitual para impulsar a un Partizán que es rival directo tanto del Baskonia como del Barça y el Real Madrid ya que está con un balance de 14-12 después de una temporada en la que ha ido de menos a más tras renovar prácticamente toda su plantilla.

El equipo de Zeljko Obradovic, uno de los 'maestros' de Laso en su época de jugador, llegó al parón tras ganar cinco de sus últimos seis partidos en la Euroliga, cediendo sólo el siempre apasionante derbi ante el Estrella Roja por dos puntos (71-73) y ganando el último de forma arrolladora en la cancha del AS Monaco (69-86), y en el 2025 sólo suma otra derrota europea, a domicilio ante el Panathinaikos griego (96-84).

De sus últimos ocho partidos en casa en la competición, sólo ha perdido dos, mientras que el Baskonia, ganador en la primera vuelta (88-82) precisamente en su estreno, pero que ha caído en sus últimas cinco visitas al campeón de Europa de 1992. Para romper esa mala racha, Laso tendrá la baja importante del base Kamar Baldwin y la duda de Sander Raieste, mientras que Obradovic no podrá contar con Isaac Bonga y tiene la seria duda de Frank Ntikilina en un equipo donde sobresalen Carlik Jones, Sterling Brown, Tyreque Jones y Brandon Davies.

"Partizán es muy buen equipo, un equipo muy atlético y que ha ido a más durante la competición, algo esperado y sabido porque tenían muchos jugadores nuevos. Nos costó mucho ganarles aquí en casa y esperamos un partido muy complicado y muy difícil", apuntó el entrenador baskonista.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

PARTIZÁN: C.Jones, Washington, Brown, Davies y Pokusevski --posible quinteto inicial-- T.Jones, Lundberg, Ntikilina, Mike, Nakic, Koprivica y Lakic.

BASKONIA: Forrest, Howard, Luwawu-Cabarrot, Samanic y Moneke --posible quinteto inicial-- Sedekerskis, Hall, Rogkavopoulos, Diop, Jaramaz, Raieste y Savkov.

--ÁRBITROS: Difallah, Latisevs y Vilius.

--PABELLÓN: Belgrado Arena.

--HORA: 20.30/Movistar Plus+.