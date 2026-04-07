El Baskonia baja con victoria el telón europeo del Buesa Arena

Archivo - Timothé Luwawu-Cabarrot, en un partido con el Kosner Baskonia. - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Kosner Baskonia ha ganado este martes en casa por 101-98 al Maccabi Rapyd Tel Aviv durante la jornada 36 de la Euroliga, antepenúltima cita de una fase regular que ya no tiene prácticamente nada en juego para los vitorianos, en cuyas filas ha regresado Markus Howard tras su lesión.

En el Fernando Buesa Arena, nuevamente a puerta cerrada a causa de la visita de un equipo de Israel, los locales mantuvieron el pulso anotador a su adversario en los primeros minutos. Sin embargo, tres triples seguidos de Lonnie Walker IV y otro inmediato de Jimmy Clark III dinamitaron el marcador, pasando de 13-10 a 13-24 y aún quedaba medio cuarto por delante.

Los pupilos de Paolo Galbiati no se encontraban nada cómodos sin apoyo del público y sobrevivieron con el juego interior de Eugene Omoruyi y sobre todo de Mamadi Diakite, yéndose 28-36 abajo tras expirarse el minuto 10. Y pese a un arranque de segundo periodo esperanzador, los visitantes replicaron con un parcial de 0-11 que allanó su camino hacia el descanso.

Tampoco ayudó al Baskonia que Trent Forrest se marchase al vestuario mediado el segundo periodo, quizá aquejado de unas molestias físicas y volviendo solo para sentarse en el banquillo. Al menos sí había entrado a la cancha Markus Howard, ausente por lesión desde el pasado 15 de marzo.

Galbiati tenía que dosificar a su plantilla, afrontando doble jornada d Euroliga en esta semana y estando también a las puertas del tramo decisivo en la Liga Endesa. Por eso era mal menor irse al descanso con un 44-53 en contra, un tanteo fraguado gracias al acierto de Walker IV y Roman Sorkin.

No obstante, el intermedio reseteó a los baskonistas. Como si se le hubieran pasado los dolores, Forrest encabezó la remontada junto a actores secundarios como Gytis Radzevicius, el citado Diakite y el muy efectivo Timothé Luwawu-Cabarrot. Tan radical fue esa reacción que el parcial acumulado de 40-19 les hizo llegar al cuarto periodo con renta de +12.

Era un colchón para no despistarse y 'a priori' lo supieron manejar los anfitriones, si bien en los instantes finales sacaron bastante arrojo los pupilos de Oded Kattash. A tenor de un parcial de 0-7, impulsado por Clark III y Jaylen Hoard, el Maccabi apretó el tanteador y metió algo de miedo a un Baskonia con nervios. Así lo evidenció sacando un balón desde el fondo.

Por su bien, la pelota llegó a manos de Luwawu-Cabarrot cuando rozaban sus compañeros la infracción de no pasar el medio campo a tiempo. A 18.7 para concluir el partido, al base francés dio oxígeno al Baskonia metiendo sus tiros libres y eso dejaba escasísimo margen al conjunto israelí para dar la sorpresa. Además, Forrest igualmente atinó desde línea de personal.

Habiendo gestionado con aplomo esas circunstancias en el epílogo, los de Galbiati abrocharon su triunfo y se asentaron con un balance de 12-24 en la intrascendente decimoctava posición de la tabla. Por su parte, ahora con un registro actualizado de 18-17, el Maccabi sigue con su persecución a los puestos del 'play-in' y tiene un partido aún pendiente de disputar.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: KOSNER BASKONIA, 101 - MACCABI TEL AVIV, 98 (44-53, al descanso).

--EQUIPOS.

KOSNER BASKONIA: Forrest (19), Radzevicius (11), Joksimovic (-), Omoruyi (7) y Diakite (11) --quinteto inicial--; Nowell (12), Spagnolo (-), Frisch (11), Luwawu-Cabarrot (21), Villar (-) y Howard (9).

MACCABI TEL AVIV: Clark III (26), Walker IV (23), Hoard (14), Rayman (-) y Sorkin (22) --quinteto inicial--; Blatt (3), Brissett (4), Dibartolomeo (1), Hankins (-) y Marcio Santos (5).

--PARCIALES: 28-36, 16-17, 40-19 y 17-26.

--ÁRBITROS: Difallah, Vilius y Trawicki. Sin eliminados.

--PABELLÓN: Fernando Buesa Arena.